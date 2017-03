Triệt phá băng “rồng đêm” chuyên trộm cắp xe máy

Băng nhóm Rồng đêm "hội tụ" trong trại giam



Theo Trịnh Nguyễn – Kỳ Tân (ANTĐ)



Qua thời gian bí mật điều tra, các trinh sát trong ban chuyên án đã “nằm lòng” được các đối tượng có liên quan, biết chúng đặt tên của nhóm nghe rất kiếm hiệp là "rồng đêm".Vào cuối tháng 7, phát hiện thấy hai đối tượng đang lẻn vào nhà anh Hoàng Văn Tứ (SN 1986, xóm 2, xã Quỳnh Liên) lấy trộm chiếc xe máy mang BKS: 37L9-164.73, tổ công tác đã tổ chức vây bắt. Sau một hồi bỏ chạy, tổ trinh sát đã bắt giữ được Ngô Văn Hoàng (SN 1986) ở xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn.Đến 15h cùng ngày, đối tượng thứ 2 là Lê Văn Cương (SN 1989) cũng bị tóm khi đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ được là 2 bộ vam phá khóa, 1 ĐTDĐ, và một số giấy tờ giả mạo khác.Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai ra đồng bọn chuyên tiêu thụ những chiếc xe gian trộm được bao gồm: Võ Văn Hiếu (SN 1985, trú xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn), Bùi Văn Nghĩa (SN 1990, trú tại xóm 21), Đoàn Xuân Nghị (SN 1984, trú tại xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1971, trú tại xóm Phú Thành, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn).Nhóm các đối tượng này khai nhận đã gây ra 17 vụ trộm xe máy ở các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu và một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi lấy trộm, những chiếc xe máy này sẽ được đưa tiêu thụ ở các huyện và các tỉnh lân cận.Ngay sau đó, ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra và truy tìm những chiếc xe mà băng nhóm này đã trộm.Tính đến ngày 5-8, ban chuyên án đã thu hồi 14/17 chiếc xe do băng nhóm “rồng đêm” trộm cắp trong thời gian qua và đang làm thủ tục để trả những chiếc xe này về với chủ.Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng này ra xét xử trước pháp luật.