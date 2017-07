Triệt phá băng ‘siêu’ cướp nhí chuyên dùng hàng 'đá'

Ngày 2-7 đội Cảnh sát hình sự công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã bắt giữ 4 đối tượng Lê Kim Phát (16 tuổi), Hoàng Xuân Minh (18 tuổi); Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An) và Phạm Đức Tài (18 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



Trước đó, chiều 30- 6, các đối tượng này đi dọc các tuyến đường để tìm “con mồi” là các phụ nữ để tài sản sơ hở để cướp giật. Khi đến đoạn đường trước cổng chợ Tân Bình (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) nhóm này phát hiện một người phụ nữ đi xe máy để điện thoại trong túi nên Hiếu và Phát áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.



Nhóm cướp nhí bị công an triệt phá. Ảnh: VH.

Lúc này, tổ tuần tra công an phường Tân Bình phát hiện đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Phát và Tài cùng tang vật. Ngay sau đó, đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành điều tra truy bắt được Minh và Hiếu.



Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này bỏ học rồi ăn chơi lêu lổng, thường xuyên tụ tập chơi game và sử dụng ma túy đá. Khi hết tiền, chúng rủ nhau đi cướp để kiếm tiền tiếp tục ăn chơi.

Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, nhóm này đã thực hiện 11 vụ cướp giật túi sách, điện thoại của các phụ nữ đi đường trên địa bàn thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và quận Thủ Đức (TP.HCM) .