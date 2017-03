Triệt phá băng siêu trộm

Riêng Nguyễn Văn Khuyên (24 tuổi, quê An Giang) nghi can cầm đầu băng trộm đang bỏ trốn.

Rạng sáng 4-10, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm Hữu đang tụ tập ở khu vực phường Thuận Giao với nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Khám xét các nghi can, công an thu giữ ba bình gas nhỏ dùng để khò phá khóa cửa, hai tua vít và cờ lê. Nhóm trộm khai giữa năm 2013 đến nay đã thực hiện trót lọt trên hàng chục vụ trộm. Tài sản trộm được chủ yếu gồm: tivi, xe máy, bình gas, bếp gas…. đều bán cho Đoàn.

Được biết Hữu nhiều lần bị Công an thị xã Thuận An bắt về hành vi trộm cắp và đưa đi trường giáo dưỡng. Mới đây, Công an thị xã Thuận An hai lần bắt Hữu về hành vi trộm xe máy nhưng do Hữu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính và giao cho gia đình quản lý.

VĂN NGỌC