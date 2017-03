Triệt phá băng trộm két sắt chuyên nghiệp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP Pleiku, Gia Lai đã mở đợt tấn công truy quét tội phạm và bắt giữ 2 đối tượng Trần Lộc Sơn (18 tuổi); Lê Xuân Bình (19 tuổi) cùng ở TP Pleiku, Gia Lai và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với hai đối tượng Phạm Trọng Phong (23 tuổi), Phạm Trọng Thao (20 tuổi) cùng quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An vào Gia Lai gây án.



Mở rộng điều tra từ các dấu vết gây án để lại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan: Vũ Đình Chiến (26 tuổi), ở Tuyên Quang; Trần Văn Thắng (20 tuổi) và Hoàng Ngọc Sơn (21 tuổi) cùng trú ở Hoa Lư, TP Pleiku.



Qua điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện 14 vụ trộm trên địa bàn TP Pleiku và các huyện lân cận như Ia Grai, Chư Prông, Chư Păh với tổng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.





Theo N.Như (CAND)