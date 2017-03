Triệt phá các băng nhóm giang hồ ở Đồng Nai: Kẻ lấy số, người mất số

Hoàng tá lả tự thú Hoàng tá lả tức Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1977, ngụ phường Hố Nai, đối tượng liên quan đến các sòng bài của Long Thanh đã ra trình diện Phòng PC14 Công an tỉnh Đồng Nai sau khi đọc được lời kêu gọi của ban chuyên án trên báo Pháp Luật TP.HCM. Hiện Hoàng được tại ngoại sau khi đã được lấy lời khai và cam kết sẽ có mặt để làm việc khi cơ quan điều tra yêu cầu. Những thông tin tố giác của người dân đối với hoạt động vi phạm pháp luật của hai băng nhóm Long Thanh, Hưng vườn điều ngày càng nhiều. Quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là quyết liệt trấn áp, trừng trị tội phạm nhưng sẽ xử lý có tình, có lý trên cơ sở pháp luật đối với những đối tượng tự giác ra trình diện. Thái độ hợp tác, thành khẩn sẽ được xem xét, chiếu cố trong quá trình xử lý vụ án. Liên hệ: Trực ban Phòng PC14 Công an tỉnh Ðồng Nai. Ðiện thoại: (061) 3820182 - 3895757.