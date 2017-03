Triệt phá các băng nhóm giang hồ ở Đồng Nai: Vợ của Hùng lân nói gì?

Để tội phạm hoành hành, ai chịu trách nhiệm? Hàng ngàn ý kiến hoan nghênh Công an tỉnh Đồng Nai nhưng nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao tội ác có thể hoành hành? - Tôi cảm nhận được quyết tâm của chính quyền và Công an Đồng Nai. Rất hoan nghênh nỗ lực làm trong sạch và bình yên cho xã hội. Nhưng cũng phải xem lại xem những nhân vật có thế lực nào đã bao che để cho chúng lộng hành hiếp đáp bao nhiêu người trong một thời gian dài như thế. bang…ly@yahoo.com Còn rất nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số đề ở khu vực Hố Nai như Minh bộ đội chuyên bơm tiền cho bà Hoạt đen để đem vào các sòng bạc của Hùng lân, Long Thanh nhằm cho vay nặng lãi, Hoàng thế và Toàn báo hay còn gọi là Toàn số, chuyên ghi đề . Mong các chú công an sớm giải quyết . pre…l_2008vn@yahoo.com Cảm ơn chính quyền đã quyết tâm triệt phá hai băng nhóm này, đem lại yên bình cho người dân. Nhưng cũng mong sao chính quyền triệt tận gốc những kẻ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như Dương, tức Dương hằng một tay máu lạnh và tàng trữ vũ khí quân dụng và là tay đâm thuê chém mướn rất tàn bạo. …ever@yahoo.com.vn Tôi là bạn đọc nhiều năm của Pháp Luật TP.HCM. Tôi rất vui khi những băng nhóm giang hồ này bị triệt phá, trả lại bình yên cho nhân dân. Nhưng vấn đề là tại sao chúng có thể tồn tại nhiều năm, gây bức xúc cho dư luận và hậu quả lớn cho xã hội? mai…_tuan..g@yahoo.com Nên chăng ta nhìn lại những quy định về tiếp nhận thông tin tố cáo của nhân dân, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan công an, trách nhiệm cá nhân khi không tiếp nhận, thiếu trách nhiệm khi để tình trạng tội phạm diễn ra. Theo tôi, nên xem xét trách nhiệm những người đã không quản lý tốt địa phương, để tội phạm nảy sinh trên địa bàn. huystpbmt@yahoo.com ------------------------------------------------------------- Tâm lân đã tự thú Tâm lân là em ruột của Hùng lân, đã ra trình diện cơ quan điều tra vào ngày 14-5 và được cho tại ngoại sau khi ký cam kết sẽ có mặt làm việc khi được yêu cầu, thành khẩn khai báo. Cũng như hai người anh ruột mình, Tâm là một trong những con bạc kiêm chủ sòng tại khu vực Hố Nai, Tân Hòa. Trước đó, ngày 13-5, Dũng lân (anh ruột Tâm) cũng đã ra đầu thú tại phòng PC14. TRUNG DUNG