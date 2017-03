Triệt phá các đường dây mua bán bằng cấp giả - Bài 1: Giăng lưới và sập bẫy

Sau một thời gian tiếp cận và đặt hàng, PV đã hẹn với các đối tượng giao tiền và nhận bằng. Tất cả mọi di chuyển, trao đổi nằm trong vòng giám sát của lực lượng trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM.

Giăng lưới!

Ở mũi thứ nhất, sáng 2-3, theo thỏa thuận với các trinh sát, PV gọi điện thoại cho một đối tượng bán bằng giả tên là Hoàng Anh và được hẹn gặp lúc 11 giờ ngày 2-3 để giao tiền và nhận bằng. Tuy nhiên, sau đó Hoàng Anh cho biết thông tin ghi trên bằng đại học bị lỗi nên hẹn lại lúc 8 giờ sáng 3-3.

Đúng hẹn PV có mặt tại ngã tư Nguyễn Trãi-Ngô Quyền. Bốn trinh sát hình sự đi xe gắn máy bám theo. Chờ hơn 30 phút Hoàng Anh mới xuất hiện, đưa mắt thăm dò chung quanh rồi bất ngờ chạy ngược chiều đường Nguyễn Trãi và ra hiệu cho PV đi theo. Chiêu này nhằm phát hiện người bám theo sau. Nếu trinh sát bám theo thì kế hoạch bể ngay.

Lấy lý do chạy ngược chiều sợ bị công an phạt và giữ xe, PV lắc đầu, quay xe lại. Hoàng Anh buộc phải làm theo, vọt lên trên rồi quẹo qua đường Ngô Quyền, chạy vòng vèo đến chung cư Hùng Vương, chọn một quán cà phê nhỏ, vắng khách rồi vào ngồi tuốt bên trong.

PV vừa gọi cà phê thì hai trinh sát cũng vừa tới, ngồi bên ngoài, giả vờ bàn chuyện cá độ đá bóng.

Hoàng Anh lôi từ cặp ra tấm bằng Đại học Kinh tế TP.HCM cùng vài bản phôtô đã được chứng thực, đưa PV xem. Tấm bằng giống như thật, mắt thường khó mà phân biệt. “Để tránh phát hiện, khi ra phường chứng thực bản sao bằng đại học này thì ông xin chứng thực kèm hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác” - Hoàng Anh dặn dò. Anh ta còn dặn khi nào có người cần làm bằng thì giới thiệu, anh ta sẽ trả hoa hồng kha khá.

PV ra ám hiệu, ngay lập tức các trinh sát ập tới, đưa Hoàng Anh về Công an phường 11, quận 5.

Những cuộc hẹn bất thành

Cùng thời điểm, ở một mũi khác, đối tượng tên là Thủy hẹn PV đúng 5 giờ sáng ngày 3-3 “giao hàng” tại cổng Trường đại học Nông lâm (Thủ Đức). Lúc này trời còn tối mù. Các mũi trinh sát hình sự nhanh chóng triển khai. Nhưng Thủy không đến và gọi điện thoại hẹn tiếp tại cầu vượt Sóng Thần. Lát sau Thủy lại tiếp tục hẹn đến cổng Khu công nghiệp Sóng Thần. PV nghi ngờ kế hoạch của mình đã bị lộ.

Cuối cùng Thủy cũng xuất hiện và dẫn PV vào quán cà phê bên đường. Chốc lát anh ta lại liếc nhìn dò xét rồi bảo “hàng” đang nằm ở “người thứ hai”. Thấy PV tỏ ra sốt ruột, Thủy liên tục gọi điện thoại cho “người thứ hai” quát tháo và hối thúc đến gấp. Nhưng cuối cùng chẳng thấy ai đem “hàng” đến cả. PV tốn gần hai giờ uống cà phê nói chuyện bâng quơ với Thủy. Anh ta huyên thuyên nhận xét xã hội lúc này nhiều người có bằng cấp cao nhưng không làm được việc, ngược lại có người xài bằng dỏm mà vẫn thăng tiến.

Thủy bảo bằng đại học tại chức bây giờ làm quá dễ, chừng 5-6 triệu đồng, hàng khối người thích dùng. Chứng chỉ ngoại ngữ thì rẻ hơn, chừng 1,5 triệu đồng đến hai triệu đồng. “Nói thật với ông, tụi tôi làm toàn bằng thật 100%, phôi bằng thật lấy từ trong trường ra. Còn những đường dây khác làm toàn bằng giả, giá rẻ, tiền nào của đó!” - Thủy chốt lại.

Sau hai giờ ngồi đợi và nghe Thủy huyên thuyên, PV giả vờ nổi giận và bỏ về, chê Thủy làm ăn không uy tín. Nhưng đến khoảng 10 giờ sáng, Thủy chủ động nhắn tin hẹn PV “giao hàng tại Bến xe Miền Đông lúc 11 giờ 30 trưa nhé”.

Trời nắng đổ lửa. Các mũi trinh sát tiếp tục phóng nhanh đến điểm hẹn. Thủy xuất hiện trước cổng bến xe rồi nhanh chóng dẫn chúng tôi vào một quán cà phê trong con hẻm nhỏ để giao “hàng”.

Lập tức các trinh sát ập đến tóm gọn Thủy đưa về Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

“Hoạt động đơn tuyến”

Theo lời khai ban đầu, Thủy tên thật là Đặng Quang Thủy (24 tuổi, hiện trú tại 32/6A khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, Bình Dương). Bán mỗi tấm bằng, Thủy được hưởng chênh lệch hai triệu đồng, số tiền còn lại giao cho “người thứ hai”.

Trinh sát khống chế Thủy và yêu cầu gọi “người thứ hai” đến nhận tiền. 17 giờ ngày 3-3, người này xuất hiện và cũng bị tóm gọn. Đó là Phan Đức Luân (29 tuổi), ngụ thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận.

Đường dây làm bằng giả này mặc dù hoạt động rầm rộ, quy mô rộng khắp nhưng các tay “cò” phải tuân thủ nguyên tắc là không biết địa chỉ của nhau. Đặng Quang Thủy và Phan Đức Luân khai nhận chỉ giao dịch với nhau qua Internet, xin số điện thoại, đặt hàng làm bằng, giao tiền ở điểm hẹn rồi đường ai nấy đi. Tuyệt đối không biết đến người thứ ba là ai. Khi đường dây bị lộ thì những tay “cò” này chỉ cần vứt sim điện thoại là xem như hết đường tìm được chúng.

Cách thức tổ chức mạng lưới tiếp thị, nhận và giao “hàng” cứ móc xích nối tiếp nhau. Chúng sẵn sàng đáp ứng đủ loại bằng cấp, chứng chỉ giả cho những người đang loay hoay trong cơn “khát” bằng cấp. Thậm chí chúng còn dùng cả những chiêu lừa khách hàng đóng tiền đặt cọc qua tài khoản rồi biến mất.

Khi Đặng Quang Thủy và Phan Đức Luân bị bắt, suốt buổi chiều, trên điện thoại của hai đối tượng này dồn dập cuộc gọi của khách hàng từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... đòi trả tiền lại (do chưa làm kịp hoặc không làm) hoặc đòi giao “hàng” gấp! Qua tham khảo, chúng tôi phát hiện ra hầu hết các khách hàng mua bằng là thanh niên. Họ đang cần sắm cho mình bằng cấp để đi làm, với các lĩnh vực làm việc khác nhau: từ kỹ sư cơ khí, cầu đường, kiến trúc... đến luật sư, cử nhân kinh tế, y dược...

Từ “cò” đến “giám đốc nhà máy” sản xuất bằng giả

Tại Công an phường 11, quận 5, Hoàng Anh khai tên thật là Nguyễn Thành Trung, 33 tuổi, hiện tạm trú tại 74 Tản Đà, quận 5.

Trung khai: Năm 2008, Trung lên mạng và phát hiện nhiều người có nhu cầu làm bằng cấp giả nên nảy sinh ý định đứng ra làm trung gian để ăn hoa hồng, đồng thời đăng quảng cáo trên mạng để móc nối người làm bằng giả. “Tôi nhận ảnh, bản phôtô chứng minh nhân dân của người cần làm bằng rồi giao cho một người tên là Lâm Ngọc Hạnh ở Đồng Nai để nhận hoa hồng từ 500.000 đồng đến một triệu đồng” - Trung cho biết.

Tuy nhiên, do số tiền kiếm được không nhiều, thỉnh thoảng còn phải bỏ tiền túi ra đền khi bằng cấp bị in sai, lại thấy làm bằng giả... ngon ăn nên Trung quyết định thành lập “cơ sở” riêng. Trung mày mò, tham khảo phương thức “chế tạo” mộc dấu giả, trang bị thêm máy vi tính, máy in, liên hệ mua phôi bằng... rồi trực tiếp làm bằng giả để thu lợi nhiều hơn.

Khám xét túi xách Trung mang theo, cơ quan chức năng phát hiện một bằng Đại học Kinh tế TP.HCM, một bằng Đại học Kỹ thuật công nghệ, một bằng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, hai bảng điểm của Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, chứng chỉ ngoại ngữ cùng nhiều bản phôtô bằng đại học đã chứng thực. “Tôi làm được gần 20 bằng đại học và đã giao cho “khách hàng” được bốn bằng. Ngoài làm bằng đại học, tôi còn làm bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung học nghề, trung học phổ thông... với giá dao động từ 4,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng” - Trung trình bày.

Nườm nượp khách hàng

Khoảng 9 giờ ngày 3-3, trong lúc cơ quan chức năng đang lấy lời khai thì một “khách hàng” gọi điện thoại cho Trung. Theo chỉ đạo của trinh sát, lấy lý do bận đột xuất nên Trung hẹn “khách hàng” đến quán cà phê trên đường Tản Đà. Hai mươi phút sau, “khách hàng” được đưa về Công an phường 11, quận 5. Tại đây, “khách hàng” khai tên là Võ Văn N. 21 tuổi, diễn viên múa của một đoàn nghệ thuật TP.HCM.

N. khai: Ông Đạt (hiện ở Hà Nội) nhờ tôi gặp Trung để nhận bằng do chính ông Đạt đặt Trung làm. Sau khi liên lạc với Trung, ông Đạt gọi điện thoại báo cho tôi địa điểm và thời gian giao nhận bằng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ lời khai của N.

Đến 9 giờ 30, thêm một “khách hàng” khác là Phan Thị Thanh Hương (quê Quảng Ninh, thường trú ở Vũng Tàu) theo chân cơ quan chức năng về Công an phường 11. Hương khai đã liên lạc và nhờ Trung làm bằng Đại học Kinh tế TP.HCM với giá 6,5 triệu đồng.

Nơi sản xuất bằng giả

Nhận định dụng cụ làm bằng giả là chứng cứ quan trọng để có cơ sở buộc tội nên PC14 đã bố trí lực lượng giám sát nhà Trung, đề phòng khả năng “vật chứng” bị mang ra ngoài.

18 giờ ngày 3-3, thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM, Đội 4 (PC14) phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra địa chỉ 74 Tản Đà, nơi tạm trú của Nguyễn Thành Trung.

Trong căn phòng nhỏ trên lầu một, các trinh sát bất ngờ trước dụng cụ “hành nghề” của Trung cùng những phôi bằng, mộc dấu... Có 73 con dấu của các trường đại học như kinh tế, luật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm TP.HCM và nhiều trường trung học nghề, trung học phổ thông, sở, ngành... được làm bằng nhựa, xi măng hết sức khéo léo. Cạnh đó là 115 ống nhựa dùng để khắc tên các trường...

Khám xét các ngăn tủ, công an phát hiện thêm 23 bằng tốt nghiệp đại học đã hoàn chỉnh, 20 bằng tốt nghiệp đại học bị sai lỗi, 200 bằng tốt nghiệp đại học, trung học chưa ghi nội dung. Cơ quan chức năng còn thu giữ một máy tính xách tay, một máy in, một máy phôtô, một máy ép nhựa, một máy mài, hai máy đóng số thứ tự. Ngay sau đó, Trung được đưa đến Trại tạm giam Chí Hòa (TP.HCM).

Chủ nhà 74 Tản Đà cho biết trước đây Trung thuê nguyên căn nhà để buôn bán. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên Trung không thuê nữa mà chỉ mướn lại căn phòng nhỏ trên lầu một làm nơi tá túc. Những người chung quanh và ngay cả chủ nhà đều không ngờ Trung làm bằng cấp giả.

Trung có hai người em, cũng ở chung căn phòng thuê mướn. Ngay hôm kiểm tra nhà, một trong hai người em đi học, người em còn lại cho biết đã nhiều lần góp ý Trung đừng làm bằng cấp giả vì rất nguy hiểm nhưng Trung không nghe.

Khuya ngày 3-3, từ lời khai của Trung, một nhóm trinh sát bắt thêm Nguyễn Minh Dư và Lâm Ngọc Hạnh ở Long Thành, Đồng Nai - hai người cung cấp bằng giả cho Trung từ khi anh ta chưa tách ra làm ăn riêng.