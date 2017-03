Triệt phá 'đại lý' ma túy đá trong đêm

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Đấu (27 tuổi, Hậu Giang) và bạn gái Đấu là Nguyễn Thị Ngọc Nhi (23 tuổi, TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, đêm 22-3, trinh sát Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Đội Phòng, chống tội phạm phường Lái Thiêu, phường Bình Nhâm bao vây, ập vào nhà 24/28 (khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn) do Đấu đứng tên thuê. Khi phát hiện có công an, những người trong nhà hô hoán, lao ra đóng cửa để có thời gian tiêu hủy tang vật.



Nghi can Đấu cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: VŨ HỘI

Các trinh sát đã phá cửa xông vào, bắt gọn ba nghi can là những con nghiện đang mua ma túy. Riêng Đấu chạy vào cố thủ trong phòng ngủ. Khi công an xông vào, Đấu dùng bàn ghế chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng cũng bị khống chế.

Qua khai nhận ban đầu, nhóm này cho biết đang cùng Đấu phân chia ma túy để đi giao cho khách và bán cho con nghiện.



Khám xét nhà Đấu và phòng trọ bạn gái Đấu cách đó 300 m, công an thu giữ tang vật gồm bốn gói nylon lớn, 13 gói nhỏ chứa các tinh thể màu trắng được xác định là ma túy với tổng trọng lượng hơn 50 g ma túy, hai mã tấu cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc buôn bán, tàng trữ chất ma túy.

Được biết Đấu là một “đại lý” ma túy mới phát triển hơn nửa năm gần đây trên địa bàn. Hằng ngày có hàng chục con nghiện tìm đến đây để mua ma túy.