Triệt phá “địa ngục” massage Tân Hoàng Phát

Tối 6-12, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã giải thoát cho gần một trăm cô gái bị buộc làm việc như nô lệ tình dục tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát (29-31 đường số 4, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM).

“Công nghệ” massage

Khi công an ập vào, nhóm cảnh giới của Tân Hoàng Phát chống đối quyết liệt buộc công an phải nổ súng chỉ thiên. Lập tức có kẻ lớn tiếng vu khống “Công an đánh người” rồi thuê người quay phim, chụp ảnh. Một số bảo vệ giả vờ say để gây sự, ăn vạ với trinh sát.

Bước đầu, có tám người bị tạm giữ gồm Phan Việt Hậu (23 tuổi, giám đốc), Phan Quốc Cường (31 tuổi), Nguyễn Minh Phương (34 tuổi, cùng là quản lý), Phan Văn Vũ, Lâm Hoàng Đảo, Mai Văn Hậu, Mai Văn Hiền và Nguyễn Trung Thành (cùng là bảo vệ).

Hậu khai nhận mình chỉ đứng tên giùm, còn chủ thật sự là vợ chồng Phan Cao Trí (thường gọi là Sỹ, 35 tuổi) và Phan Hoàng Yến (tạm trú ngay tại cơ sở Tân Hoàng Phát) .

Hậu là em ruột của Yến, làm “giám đốc” hưởng lương 10 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Hậu làm giả giấy chứng chỉ hành nghề massage cho tiếp viên, tiếp viên nào nhỏ tuổi thì Hậu cho sử dụng chứng minh nhân dân của người khác. Ngoài ra, Hậu yêu cầu tiếp viên học thuộc lòng những câu đối phó khi bị kiểm tra.

Khi công an ập vào, phía trong phòng kín, khoảng 70 cô gái đang “phục vụ” khách. Các tiếp viên khai nhận bị quản lý như ở nhà tù và bị bóc lột như nô lệ. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát kiểm tra nhà số 48 và 58, đối diện cơ sở massage này, phát hiện 20 cô gái đang bị giam lỏng. Họ kể, vào 9 giờ sáng mỗi ngày là đi làm, Hậu kêu bảo vệ chắn ngang đường điểm danh rồi chở tiếp viên tủa đi các điểm massage. Ca làm việc kéo dài đến 2 giờ sáng hôm sau, tiếp viên được chở về lại nhà số 48 bằng xe 15 chỗ của “Công ty Tân Hoàng Phát”. Nếu ai đi làm muộn sẽ bị mắng chửi, kỷ luật nên nhiều lúc bảy, tám cô gái phải tranh thủ vào một phòng toilet nhỏ để tắm rửa, vệ sinh chung.

“Địa ngục trần gian”

Tại cơ quan công an, các tiếp viên cho biết khi mới bước chân vào cơ sở, vợ chồng Sỹ, Yến buộc họ ký vào hợp đồng đã viết sẵn. Trong đó có nội dung nhận nợ 24 triệu đồng gồm tiền quần áo, mỹ phẩm và tiền dạy nghề (15 triệu đồng). Số nợ ảo này Yến trừ theo tỷ lệ 10% tính từ lúc mới vào làm cho đến khi nào hết nợ mới cho lãnh tiền. Mỗi tháng, tiếp viên được 500 ngàn đồng tiền lương nhưng lại bị trừ 2,6 triệu đồng gồm tiền cơm, tiền mỹ phẩm, tiền ăn vặt... Các cô gái chủ yếu sống nhờ “tiền boa” của khách nhưng họ không được lấy tiền trực tiếp mà Yến, Sỹ giữ hết... Ngoài ra, Yến và Sỹ còn tính tiền giá cao trong việc mua đồ ăn, uống của tiếp viên. Thỉnh thoảng, lấy cớ “sinh nhật người thân”, Sỹ buộc tiếp viên mới phải đi bao thư 500 ngàn đồng, còn tiếp viên cũ là một triệu đồng hoặc 100 USD. Tiếp viên nào xin nghỉ về thăm quê, thăm nhà phải đặt cọc 15-30 triệu đồng, nếu xin nghỉ phép phải có tiếp viên khác làm đơn bảo lãnh và ký nợ 50 triệu đồng. Chính vì vậy, nhiều tiếp viên “phục vụ” miệt mài mà vẫn mắc nợ vợ chồng Yến, Sỹ. Có tiếp viên làm được từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng nhưng vẫn bị trừ hết tiền.

Trong thời gian làm việc, tiếp viên nào vi phạm kỷ luật như không chiều khách, bị khách khiếu nại với chủ sẽ bị phạt làm vệ sinh, rửa chén hoặc bị nhốt ở bãi xe và nhà trọ (số 46 và 48 đường số 4 phường Linh Chiểu). Theo lời Hậu khai, chìa khóa nhà do Hậu giữ và có bảo vệ canh bên ngoài. Những tiếp viên nào “ngoan cố” sẽ bị điều ra massage Hoàng Vân tại ngã ba Vũng Tàu để “cải tạo” (chi nhánh của Tân Hoàng Phát). Nếu ai có ý định bỏ trốn mà bị phát hiện, Hậu nhốt vào trong chuồng chó với ba chó bẹc-giê rất dữ. Ông Sỹ (hiện đã bỏ trốn) còn thẳng tay đánh những cô gái nào vi phạm và dùng súng hăm dọa, chĩa vào đầu. Dưới trướng của Sỹ là những đối tượng quản lý, bảo vệ cũng tham gia đánh tiếp viên.

Được giải thoát khỏi “địa ngục” trần gian, cả trăm cô gái cùng người thân vui mừng, nhiều người quá xúc động không cầm được nước mắt. Trước đó, có trường hợp một số gia đình mang “giấy đỏ” để thế chấp hoặc nộp tiền chuộc cứu con về nhưng bị chủ từ chối thẳng thừng.

Yến khai kinh doanh nghề massage gần 10 năm. Cơ sở đầu tiên là Tân Tiến đã bị đình chỉ vào năm 2003. Cơ sở này hiện trở thành nơi giam giữ các cô gái .Vợ chồng Yến, Sỹ có đến năm cơ sở massage, gồm: Tân Hoàng Phát; cơ sở số 216 Kha Vạn Cân (Thủ Đức); Hoàng Thành (Dĩ An, Bình Dương); Hoàng Vân và Ngôi sao (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Chiều hôm qua (7-12), PC14 Công an TP.HCM đã bố trí ba xe tải chở 88 cô gái trở về Tân Hoàng Phát tại Thủ Đức để lấy quần áo, đồ dùng cá nhân..., đồng thời bắt tạm giam Phan Hoàng Yến, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến cơ sở massage này. Điều đáng nói là khi khám xét, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng RG88 cùng 19 viên đạn đầu cao su. Ngoài ra, phát hiện vợ chồng Yến có nhiều giấy khen về “thành tích” làm từ thiện tại nhiều địa phương cùng cuốn sổ ghi dày đặc tên tuổi, đơn vị công tác của những “ân nhân” đứng ra bảo kê hoạt động của Tân Hoàng Phát.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy xét Sỹ và đồng bọn.