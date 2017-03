Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 7.600 tỉ trong mùa Euro

Ngày 14-6, thông tin từ Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng công an các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng đã triệt phá hai đường dây cá độ khủng do Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Theo đó, ngày 12-6, cảnh sát đồng loạt triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, gồm Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội.

Đồng thời, cảnh sát còn thu giữ nhiều vật chứng liên quan, trong đó có một ô tô Mercedes, 200 triệu đồng, nhiều sổ sách và các thiết bị dùng để tổ chức đánh bạc.



Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định từ tháng 6-2015 đến nay, nhóm của Hiền tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với lượng tiền giao dịch lên tới 7.600 tỉ đồng.

Ngoài việc cá độ, các nghi phạm còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, lô đề qua mạng với lượng tiền lớn.

Hiện C50 đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương đấu tranh mở rộng chuyên án.