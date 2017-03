Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỉ đồng

Sau nhiều tháng khẩn trương vào cuộc điều tra với quyết tâm cao, ngày 21/12, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng tham gia điều hành các đường dây cờ bạc qua mạng internet và một số đối tượng liên quan khác.



Trong sáng 21/12, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng huy động toàn bộ lực lượng, chia làm 5 tổ công tác đồng loạt triển khai bắt, khám xét 5 đối tượng gồm: Lữ Khánh Tùng (SN 1970, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng, nhân viên bảo vệ khách sạn), Lê Kỳ Hoan (SN 1978, trú phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, là TGĐ Công ty CP xuyên Đông Dương), Lê Đức Vũ (SN 1976, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng), Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1981, trú phường Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng, là nhân viên lái xe), Lương Thị Anh Đào (SN 1969, trú đường Châu Thị Vĩnh Tế, Đà Nẵng, kinh doanh du lịch).



Qua đấu tranh với các đối tượng, sáng 22/12, lực lượng Công an TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ huy một tổ công tác vào TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) phối hợp lực lượng Công an tỉnh này thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Cường (SN 1971, trú phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, hành nghề buôn bán hải sản).



Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 25/12, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú phường Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Vinh Quang Nguyễn, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn, có trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ hành Sơn).









Đối tượng Nguyễn Văn Vinh







Lực lượng công Công an khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: V.N.



Lực lượng Công an cũng tiến hành tạm giữ 1 xe ô tô mang BKS 43S-8888 của Nguyễn Văn Vinh, hơn 200 triệu đồng, nhiều điện thoại, thẻ tín dụng, máy vi tính xách tay và các tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.Qua đấu tranh với 7 đối tượng này, bước đầu xác định từ năm 2010, Nguyễn Anh Cường trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá từ nước ngoài thuộc các giải bóng đá quốc tế như Anh, Ý, Tây Ban Nha… phân phát về Đà Nẵng cho Vinh và Đào. Tại Đà Nẵng, Vinh và Đào tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi khác tại Huế, TP HCM, Hà Nội… trong đó có Vũ, Anh, Hoan, Tùng.Các đối tượng Vũ, Anh, Hoan, Tùng tiếp tục phân phối cho người chơi khác, tạo thành đường dây khép kín với số tiền ăn thua xác định lên đến hàng trăm tỷ đồng.Để đường dây cá cược hoạt động trơn tru, nhóm 7 đối tượng này thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.Quá trình hoạt động, các con bạc điều hành đường dây cá cược thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ tiền hoa hồng, chênh lệch tỉ lệ cá cược.Đến nay Ban chuyên án đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Văn Vinh, Lữ Khánh Tùng, Lê Kỳ Hoan, Lê Đức Vũ, Phạm Văn Tuấn Anh và Lương Thị Anh Đào cùng thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, xử lý số đối tượng liên quan.