Triệt phá đường dây làm giả bằng tốt nghiệp

Trước đó, từ tin tố giác tội phạm của người dân, lúc 12 giờ ngày 25-7, các trinh sát bắt quả tang Lưu Thị Thanh Tuyền và Bùi Thị Tâm (cùng ngụ huyện Phú Giáo) có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Mở rộng điều tra đến ngày 27-7, Công an huyện Phú Giáo tiếp tục bắt giữ thêm các nghi can Trần Thị Nguyệt, Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Thị Trúc Xinh đang làm giả bằng tốt nghiệp THCS tại khu phố 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát). Hiện công an cho gia đình bảo lãnh Tuyền và Tâm được tại ngoại hầu tra.

VŨ HỘI