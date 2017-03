Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe lừa đảo

Chiều 6/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú cho biết, các trinh sát công an quận này vừa triệt đường dây: “Làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, bắt giữ 6 nghi can gồm: Nguyễn Văn Lợi (20 tuổi, tự “Gạo”), Võ Vui (41 tuổi), Nguyễn Quang Thiên (tự “Quấy”, 30 tuổi), Nguyễn Ngọc Thuỷ (31 tuổi, tất cả cùng ngụ quận Tân Phú), Phạm Quang Điệp (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Võ Thanh Tú (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), đối tượng thứ 6 do chưa dến tuổi vị thành niên nên được cho tại ngoại chờ điều tra.

Đường dây làm giả giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe bị bắt giữ

Theo điều tra của công an quận Tân Phú, tháng 6/2013, đối tượng tên Nam (chưa rõ lai lịch) nhờ Nguyễn Ngọc Thuỷ làm giả một bộ hồ sơ nhà đất. Thuỷ nhận lời rồi điện thoại cho Phạm Quang Điệp “đặt hàng”. Điệp tiếp tục liên lạc với Võ Thanh Tú cùng làm. Thông qua một người trên mạng, nhóm của Tú được báo giá cho bộ giấy tờ nhà đất giả là 7 triệu đồng.

Sau đó, Tú, Điệp báo lại với Thuỷ là 10 triệu đồng/bộ. Lúc này Thuỷ liên lạc lại với Nam và nâng giá lên 15 triệu đồng, khoảng 4 ngày sau sẽ giao bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất giả này. Bộ giấy tờ giả này mang tên Trần Xuân Diệu này được các đối tượng “hô biến” thành công mang đi lừa đảo.

Do còn nợ Thuỷ 160 triệu đồng nên Nam nhờ Thuỷ mang bộ hồ sơ nhà đất giả này đi cầm cố lấy tiền trả nợ cho Thuỷ. Thuỷ nhận lời và đem bộ hồ sơ này cầm cho một mối làm ăn ở quận Tân Phú lấy 200 triệu đồng. Sau đó, Thuỷ lấy 160 triệu đồng như đã thoả thuận với Nam từ trước.

Vẫn với thủ đoạn làm giấy tờ nhà đất giả, đường dây này tiếp tục mang một bộ giấy tờ nhà đất giả khác mang tên Đỗ Hồng Lê cầm cố được 300 triệu đồng. Thuỷ đưa cho Nam 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bọn chúng chia nhau ăn xài.

Ngày 3/10, người cầm cố 2 bộ hồ sơ nhà đất của Thuỷ đưa đến mới phát hiện vụ việc nên làm đơn tố cáo.

Vào cuộc điều tra, công an quận Tân Phú đã bắt giữ các đối tượng trên. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng còn xác định, đường dây này không chỉ làm giả giấy tờ nhà đất mà còn làm giả giấy tờ xe máy các loại.

Bọn chúng móc nối với một số băng nhóm trộm cắp. Sau khi “đá xế” được xe máy thì đường dây này sẽ lo làm giả giấy tờ để đem đi cầm lấy tiền. Đến thời điểm bị bắt, hàng chục chiếc xe máy do người khác phạm tội mà có được Thuỷ cùng đồng bọn đã bị thu giữ.

Hiện công an quận Tân Phú kêu gọi ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với thủ đoạn làm giả giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe máy hãy đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Tân Phú tố cáo.

Theo Trung Kiên (Dân trí)