Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ vay tiền ngân hàng

Ngày 8-10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng để làm điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thanh Tài (31 tuổi); Phan Nguyễn Đình Du (17 tuổi); Nguyễn Hữu Trí (23 tuổi); Cao Văn Nguyên ( 29 tuổi); Nguyễn Trung Điền (26 tuổi) và Thạch Quý (17 tuổi). Riêng Thạch Quý được tại ngoại do đang điều trị bệnh.



Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở nơi làm việc của các đối tượng trên. Qua kiểm tra cơ quan công an thu giữ hàng chục giấy sao kê ngân hàng, giấy xác nhận lương, xác nhận công tác, CMND tất cả đều được các đối tượng này làm giả.



Tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận, nhận thấy có nhiều người muốn vay tiền ngân hàng, mua hàng trả góp ở các siêu thị điện máy mà không đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ nên các đối tượng này đã cấu kết với nhau nhận làm giả các giấy tờ trên để thu lợi bất chính. Nhóm này đã nhận làm giả hàng chục bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng, mua đồ trả góp.

Trong đó, bước đầu qua điều tra công an xác định một hồ sơ được duyệt vay của ngân hàng được 50 triệu đồng và một hồ sô giả dùng chiếm đoạt được hai tivi và sáu chiếc điện thoại di động.