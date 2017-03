Triệt phá đường dây lô đề qua máy fax

Liên quan đến ổ nhóm đánh bạc qua máy fax, sáng 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đạo (56 tuổi, trú tại thôn La Thạch, xã Phương Đình); Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi) và Trần Văn Nên (55 tuổi, trú tại cụm 4, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng có thông tin về đường dây đánh bạc (dưới hình thức lô đề) có quy mô lớn. Sau nhiều thời gian theo dõi, lực lượng đánh án đã dựng được chân dung các đối tượng trong ổ nhóm, xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây và tính toán các biện pháp phá án.

20h ngày 3/1, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đan Phượng đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạo tại xã Phương Đình, thu giữ tang vật là 32 bảng lô đề, 3 máy fax; 2 máy ghi âm, 2 máy tính cùng 284 triệu đồng.

Mở rộng đấu tranh, 22h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn Khải (32 tuổi, trú tại thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng). Khải là "cầu dưới" của Đạo, hàng ngày thu gom và chuyển các bảng lô, đề cho Khải. Ngay khi biết tin Đạo bị bắt, Khải đã tẩu tán toàn bộ tang vật. Qua khám xét, thu giữ tại nhà Khải hơn 110 triệu đồng.

Từ lời khai của Đạo và Khải, sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng đồng thời thực hiện lệnh khám nhà đối tượng Trần Văn Nên (55 tuổi, trú tại cụm 4, xã Thọ An) về hành vi đánh bạc. Hiện vụ án đang được Công an huyện Đan Phượng điều tra, mở rộng.



