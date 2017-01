Triệt phá đường dây ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay

Trong chuyên án này, lực lượng chức năng thu giữ 45kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết qua công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đưa về các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Phòng PC47 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án 117Q, triệt phá đường dây lớn này.

Vào khoảng 6 giờ 45 ngày 23-1, Phòng PC47 phối hợp với Phòng 6-Cục C47 và Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy Cảnh sát biển, Đội kiểm soát Hải quan, TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1971, trú tại xóm 3, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Đào Thị Lan (sinh năm 1979, trú tại xóm 5, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực Đò 10, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, được bọc trong 23 túi ni lông màu vàng xanh có in hình năm ngôi sao màu đỏ và 30 bánh heroin được buộc thành chín cặp bọc trong túi ni lông màu trắng. Tất cả số ma túy trên để trong túi du lịch. Quyên cho cả túi du lịch vào trong bao dứa màu xanh, buộc kín lại ngụy trang là hàng hóa, buộc vào yên sau xe máy.

“Đây là số lượng ma túy tổng hợp dạng “đá” thu được lớn nhất trên toàn quốc từ trước đến nay” – ông Sinh nói.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, mở đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017. Việc triệt phá thành công chuyên án đã chặt đứt một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung, góp phần đảm bảo an toàn dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu.

Theo Cục C47, tình hình vận chuyển ma túy tổng hợp, đặc biệt là vận chuyển ma túy dạng đá ở Việt Nam đang gia tăng và có diễn biến phức tạp. Trong năm qua lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã thu giữ được hơn 840 kg và 427.000 viên ma túy tổng hợp, nhiều hơn 200kg so với năm 2015. Đấy là số lượng ma túy do cơ quan chức năng bắt giữ, trên thực tế số lượng ma túy tổng hợp vận chuyển trái phép vào Việt Nam còn lớn hơn.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để đấu tranh, khai thác mở rộng chuyên án.