Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Trước đó, ngày 5-3, lực lượng đặc nhiệm đã bắt quả tang Lã Thái Thiện (trú phường 7, TP Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 13 gói heroin trọng lượng 1,5 g.

Mở rộng điều tra, BĐBP tỉnh bắt tiếp Nguyễn Thị Thùy Như đang mang một cục heroin có trọng lượng 3,65 g đến Vũng Tàu giao cho Thiện.





Lã Thái Thiện và tang vật.

Đến ngày 7-3, BĐBP phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền Nam của Bộ Tư lệnh BĐBP, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an quận 12, TP.HCM và khám xét nơi ở của Như tại 90A đường TA16, phường Thới An, quận 12, thu giữ thêm một gói heroin.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đây là đường dây mua bán heroin liên tỉnh quy mô lớn, hiện đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra mở rộng.

QUANG ANH