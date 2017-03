Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2014, qua trinh sát phát hiện trên địa bàn phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó Nguyễn Tấn Hoàng (ngụ phường An Hải Bắc) nghi vấn là kẻ cầm đầu.

Đầu tháng 3-2015, PC47 xác định đường dây này vừa nhận một lượng ma túy lớn đưa về địa bàn TP Đà Nẵng tiêu thụ nên tổ chức phá án. Tối 6-3, trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà), PC47 bắt quả tang Phạm Minh Đức (ngụ phường An Hải Bắc) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một gói ma túy dạng đá, 50 viên thuốc lắc, một ĐTDĐ, một xe máy và số tiền 7 triệu đồng. Mở rộng đấu tranh, ngày 7-3, PC47 tiếp tục bắt giữ Hoàng. Tang vật thu giữ gồm 10 g ma túy dạng đá, 170 viên thuốc lắc, một xe máy và số tiền hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra còn mời tám nghi can khác có liên quan đến làm việc.

TẤN TÀI