Triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn

(PLO)- Ngày 18-9, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Bình Dương (PC47) đã phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng gồm, Đỗ Xuân Lôi (tự Đông, quê Thừa Thiên Huế), Trương Ngọc Hân (quê Bình Thuận), Trần Hùng Chí (quê An Giang), Nguyễn Tấn Phương (quê TP.Đà Nẵng), Phan Hữu Lợi (quê Hưng Yên), Nguyễn Minh Hùng, Hồ Thanh Quang, Lê Minh Hiệp (cùng TP.Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng vụ án. Tang vật thu giữ gồm, 820g ma túy tổng hợp, hơn 300 triệu đồng, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một ôtô, 9 mã tấu, 4 tuýp sắt. Hiện vụ án mang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Vũ Hội