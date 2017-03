Triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng khủng

Thông tin từ PC47, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa kết hợp với Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây ma túy lớn từ Trung Quốc, qua tỉnh Cao Bằng, vận chuyển về Hải Phòng, rồi phân phối qua các tỉnh khác tiêu thụ.



Phạm Công Thanh, cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ trái phép ma túy khủng tại cơ quan CSĐT.



Theo đó, PC47, Công an TP Hải Phòng xác định cầm đầu đường dây trên là Phạm Công Thanh (SN 1983, trú quận Lê Chân, Hải Phòng).

Thanh đã từng có tiền án về ma túy, cấu kết với người thân trong gia đình và các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy ở các tỉnh, thành phố khác tạo thành đường dây phạm tội khép kín với thủ đoạn hoạt động tinh vi: Lợi dụng dịch vụ của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để giao nhận tiền mua bán ma túy; liên tục thay đổi phương tiện di chuyển; cất giấu ma túy trong nhiều loại hàng hóa khác nhau, ngụy trang việc mua bán ma túy dưới hình thức kinh doanh nhà nghỉ và cho vay cầm đồ...

Hồi 18 giờ ngày 26-3-2016 tại xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) PC47 kết hợp với Phòng 3, Cục C47 và PC67 – Công an TP Hải Phòng bắt quả tang đối tượng Phạm Công Thanh và đối tượng Phạm Thị Thanh Thảo (SN 1981, là chị gái của Thanh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 4 kg ma túy đá được Thanh cất giấu trong đệm ghế massage.

Mở rộng án, cơ quan công an cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Vân (SN 1970, Cao Bằng). Tiến hành khám xét nơi ở của Vân, thu giữ: 1 kg ma túy đá, một xe ôtô, một xe máy, ba điện thoại và một số tang vật liên quan khác.