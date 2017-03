Triệt phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh

Chỉ tính riêng ở Gia Lai từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2013, nhóm trộm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu lợi dụng các sơ hở của người dân khi vào bệnh viện, khu vực nương rẫy…

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang (Gia Lai) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trụ và phối hợp với Công an thị xã An Khê thu giữ 4 chiếc xe máy mà Trụ cùng đồng bọn đã trộm cắp đem cầm cố lấy 28 triệu đồng tiêu xài.





Theo N.Như (CAND)