Triệt phá "lò" sản xuất giấy tờ giả

Quá trình theo dõi địa bàn công an phát hiện vợ chồng Thành thuê căn nhà trong khu dân cư thuộc ấp Đồng (xã Phước Tân, TP Biên Hòa) để ở nhưng có rất nhiều điểm nghi vấn như che chắn xung quanh tường rào, ít tiếp xúc với những người sống xung quanh và buổi đêm thường bật đèn sáng thâu đêm. Từ những hoạt đồng bất thường này, công an quyết định kiểm tra hành chính.

Chiếc máy dùng để làm giấy tờ giả bị công an thu giữ (ảnh:CTV).

Rạng sáng 28- 2, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra căn nhà vợ chồng Thành thuê ở. Lúc này, trong nhà chỉ có Trần Thị Hoàn. Qua kiểm tra công an phát hiện trong căn phòng phía sau nhà có 6 dàn máy vi tính, 6 máy in màu, 1 máy khắc dấu, 1 máy ép nhiệt, 1 máy scan, 2 máy dập số thứ tự ,3 thùng giấy chứa rất nhiều phôi bằng, học bạ, bảng điểm… của các trường THPT, Trường nghề, Cao đẳng, Đại học…

Trong số đó, có nhiều bằng đại học điền đầy đủ thông tin của người mua. Ngoài ra còn có hàng trăm giấy khám sức khỏe có sẵn dấu mộc đỏ. Các chữ ký, con dấu được đóng trên những tờ giấy này đều là giả.

Ngay sau đó công an đã thu giữ toàn bộ tài liệu và phương tiện, đồng thời mời vợ chồng Thành về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Thành khai đã cùng với một số người khác tổ chức làm giả các loại giấy tờ, bằng cấp bán cho nhiều người có nhu cầu từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên vợ chồng Thành chỉ làm phụ cho những người còn lại. Hay tin vợ chồng Thành bị bắt, những người cầm đầu trong đường dây làm giả, mua bán giấy tờ đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

VĂN NGỌC