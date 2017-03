Triệt phá một ổ “đá cá”

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hoàng Vỹ (SN 1981), Đặng Văn Lệ (SN 1982), Huỳnh Phú Quý (SN 1983), Huỳnh Bá Tam (SN 1971), La Hoàng Khương (SN 1974), Lê Hữu Thắng (SN 1976), Võ Thái Long (SN 1978), Trần Quốc Thảo (SN 1974), Đặng Ngọc Vũ (SN 1980), Nguyễn Hữu Thứ (SN 1983), Lâm Văn Phi (SN 1976), và Lê Anh Tài (SN 1976), cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, đã tổ chức "đá cá" tại khu vực công viên An Đồn (thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).



Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm 6 con cá, 18 xe máy các loại, một ôtô Innova mang BKS 51A-07202 (chưa xác định danh tính của chủ xe) và 5,6 triệu đồng.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức “đá cá”. Theo đó, khi cáp được độ, 2 con cá sẽ được thả vào chậu nước để đá với nhau, các đối tượng đứng ngoài sẽ tham gia bắt độ. Số tiền đặt cược cho mỗi lần cá độ nhiều nhất là 100 ngàn đồng và không giới hạn người tham gia cá độ. Người thắng độ phải bỏ tiền xâu 5% cho chủ cá.



Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra xử lý.



Theo Công Bính (Dân trí)