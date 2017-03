Triệt phá một sòng bài, thu giữ hàng chục triệu đồng

(PL)- Sòng bài tại nhà 260/53A Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM cùng Công an quận 8 và Công an phường 15 (quận 8) triệt phá chiều qua (9-7).

Công an bắt quả tang ba người tổ chức và năm con bạc đang sát phạt nhau, thu giữ 16 triệu đồng, 1.100 USD, sáu điện thoại di động, bốn xe máy... Cùng lúc đó, công an bắt chủ tổ chức sòng bài này là Huỳnh Thị Quyên (tự Tư Kiên, ngụ quận 8). Quyên thường khóa cửa ở bên ngoài rồi ra hẻm canh chừng. Từ tháng 3-2009 đến nay, Quyên tổ chức sòng bài lưu động qua nhiều địa điểm tại phường 14 và phường 15, quận 8. Sòng bài này thường hoạt động từ 10 giờ đến 21 giờ, theo hình thức đánh sập sám bỏ chém ăn chi. Trung bình một ngày Quyên thu được 1-2 triệu đồng tiền xâu. H.TUYẾT