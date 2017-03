Triệt phá nhanh băng cướp đêm trên Quốc lộ 60

Lúc 3 giờ ngày 6-4-2010, chị Huỳnh Thị Tâm (SN 1972, ĐKTT: ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đi chợ đang điều khiển xe môtô trên Quốc lộ 60, đến khu vực xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam thì bị bốn thanh niên đi trên hai xe môtô chặn đường dùng mã tấu kè vào cổ, khống chế lấy một túi xách, bên trong có 1 triệu đồng, một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn vàng, một giấy biên nhận cầm vàng và một số giấy tờ tuỳ thân khác.

Trước đó khoảng một giờ, tại khu vực trên anh Phan Hoàng Thiện (SN 1985, ĐKTT: xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) đang điều khiển xe môtô thì bị bốn thanh niên đi trên hai xe môtô chặn đường, dùng dao, mã tấu kè vào cổ, khống chế cướp một điện thoại di động Samsung E250 và 60.000 đồng. Theo nạn nhân kể lại, do trời tối nên không nhìn rõ mặt các tên cướp, nhưng anh Thiện và chị Tâm đều nhận rõ phương tiện mà bọn cướp sử dụng là xe Future, xe Dream và thân hình các tên cướp đều ốm và cao.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỏ Cày Nam trực tiếp chỉ huy, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Sau sáu ngày truy xét đã tìm được hai đối tượng nghi vấn là các tên Trần Thanh Giang (SN 1992, ĐKTT: ấp An Hoà, xã An Thạnh) và Lý Quốc Thiện (SN 1989, ĐKTT: ấp An Hội, xã Đa Phước Hội).

Qua làm việc hai đối tượng quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ sắc bén, các điều tra viên buộc tên Giang và Thiện thừa nhận tội ác. Hai tên đồng bọn là Phạm Minh Hiếu (SN 1986, ĐKTT: ấp An Thiện, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam) và Đỗ Ngọc Duy Linh (SN 1991, ĐKTT: ấp Thới Hoà, xã Thành Thới A).

Bốn tên cướp đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản của những cặp tình nhân. Cơ quan CSĐT huyện Mỏ Cày Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cả bốn. Vụ án đang được Công an huyện Mỏ Cày Nam thụ lý điều tra, ai là nạn nhân bị cướp trên đoạn đường trên với thủ đoạn tương tự hãy đến Công an huyện trình báo, hoặc điện thoại số 0753.843045 cung cấp thông tin để được điều tra làm rõ.





Theo BÁ DŨNG (CATP)