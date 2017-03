Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá

Các đối tượng gồm: Trịnh Thị Lệ Hằng, Phạm Thị Quyên, Đào Quang Sơn (cùng ngụ quận Ba Đình), Đỗ Văn Đoàn (quận Long Biên), Hà Ngọc Phóng, Nguyễn Ngọc Quang và Phạm Thị Thiên Sa (cùng ngụ quận Hoàng Mai).

Trước đó, tối 21-6, Đội phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) phối hợp với Cục C14 Bộ Công an và công an các quận Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai đồng loạt bắt quả tang các đối tượng Hằng, Quyên, Đoàn và Phóng đang nhận bảng cáp lô đề qua hệ thống máy fax tại nhà riêng. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 300 triệu đồng, 15 máy fax, ba máy vi tính và trên 200 bảng cáp lô đề. Mở rộng điều tra, ngày 22-6, Công an Hà Nội bắt thêm ba chủ đại lý gồm Quang, Sa và Sơn.

Theo thượng tá Dương Văn Giáp, Phó Trưởng Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội, đường dây cờ bạc này không chỉ bó hẹp trong phạm vi Hà Nội mà còn có chân rết tại nhiều tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Sơn La... Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết đường dây này đã hoạt động từ 1-2008 đến nay. Ngoài lô đề, đường dây này còn tổ chức cá độ bóng đá quan mạng Internet. Trong các đối tượng bị tạm giữ nói trên, Trịnh Thị Hằng giữ vai trò cầm đầu. Bình quân, mỗi ngày, số tiền qua cờ bạc luân chuyển qua đường dây này từ 100 đến 200 triệu đồng.

- Một đường dây cá độ bóng đá lớn khác vừa được Công an TP Đà Nẵng khám phá tối ngày 21-6. Có sáu đối tượng bị bắt giữ và một tài khoản trên năm tỷ đồng bị phong tỏa. Theo thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, khi công an vào quán cà phê Trung Nguyên (143 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn), phát hiện chủ quán Trần Văn Tập đang ghi phơi cá độ. Tại đây, công an thu giữ 30 triệu đồng, hai điện thoại di động và nhiều sổ sách, tài liệu. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát ập vào quán cà phê Bách Đạt (182 Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang nhân viên quán là Đỗ Văn Xa đang ghi phơi với số tiền hai triệu đồng. Chủ quán đã bỏ trốn khỏi quán. Ngay sau đó, ở quán cà phê Shell (gần cầu Tuyên Sơn), công an lại bắt chủ quán là Trần Văn Luyện đang ghi tỷ số cá độ bóng đá. Theo cơ quan điều tra, đây là ba “chân rết” có liên quan đường dây cá độ nước ngoài .

- Trên một số trang web mua bán nhan nhản tài sản được chủ rao “tiêu thụ hàng giúp vì thua độ”, từ điện thoại đến xe máy, máy chơi game PS2, máy tính, CPU, mainboard... Có người như Đ. ở quận 6 rao bán luôn cả chiếc xe hơi Innova với giá 27.500 USD. Trận Hà Lan thua Nga vào rạng sáng Chủ nhật (22-6) đã khiến anh H. ở phường 5, quận Bình Thạnh cho “lên đường” cái laptop IBM T40. Nhưng quyết tiếp tục “theo đuổi” Euro, anh lại vừa “tiễn” luôn cái Wireless Router mới mua. AnhT (Bình Thạnh) còn rao bán luôn nguyên lô điện thoại Nokia giá chỉ bằng 2/3 giá thị trường.

“Mùa Euro cầm xe vẫn có xe đi” là lời rao hấp dẫn của một người ở quận 3 mở dịch vụ cầm xe. Chủ tiệm còn “chịu chơi” giao hẳn cho khách một chiếc xe khác để sử dụng trong thời gian “gửi xế” tại tiệm cầm đồ. Chỉ cần một CMND phôtô có công chứng, bản sao hộ khẩu ở TP.HCM có công chứng và cà vẹt xe là xong. Mê độ đến cầm bán đồ kiểu này dễ dẫn tới tán gia bại sản!