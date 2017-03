Triệt phá nhóm bảo vệ chuyên chôm hàng của công ty

Ngày 27-5, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ sáu đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các nghi can trên gồm Võ Tá Hiến (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Phạm Đức Thống (ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Hồ, Bùi Anh Tuấn (cùng quê Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Mỹ (quê Ninh Bình) và Nguyễn Khắc Lê (quê Quảng Ngãi).



Đường dây chuyên trộm vải của công ty bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội

Theo cơ quan công an, Hiến, Hồ và Tuấn là nhân viên bảo vệ của Công ty May CMC (thị xã Dĩ An). Trong quá trình làm việc Hiến, Hồ và Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp vải của công ty để bán lấy tiền tiêu xài.



Từ tháng 9-2015 đến nay, lợi dụng đêm khuya, nhóm bảo vệ này đã lấy trộm vải của công ty và thuê taxi do Phạm Đức Thống điều khiển chở vải đi bán cho Nguyễn Khắc Lê và Nguyễn Thị Mỹ. Đường dây này đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm với hơn bốn tấn vải, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.