Triệt phá nhóm cướp xe máy trên Quốc lộ 10

Sáng 23-2, Thượng tá Tạ Xuân Phượng - Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tên cướp nguy hiểm chuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 10, thu 1 xe máy, 1 dao tông, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động của bọn tội phạm.

4 đối tượng này gồm: Nguyễn Duy Cường, SN 1987, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An; Nguyễn Đức Thăng, SN 1988, ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy; Nguyễn Văn Quyền, SN 1990 và Phạm Quốc Tuấn, SN 1993, đều ở xã Kênh Giang, huyện Thuỷ Nguyên. Theo thông tin của Công an huyện Thủy Nguyên, 4 tên này đã cùng nhau gây ra 4 vụ cướp trên tuyến Quốc lộ 10 trong thời gian qua với thủ đoạn dùng bình xịt hơi cay và dao tấn công người đi xe máy ở những đoạn đường vắng để cướp tài sản. Các đối tượng đều bỏ nhà đi "bụi" và sống theo kiểu “bầy đàn”, tổ chức đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Trước đó, rạng sáng 20-2, bọn chúng đã dùng dao tông dài để cướp chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS: 16H2-7055 của anh Đoàn Trí Mạnh, SN 1988 và Vũ Trọng Cường, SN 1987, ở xã Gia Minh (huyện Thuỷ Nguyên), trên đường từ nội thành Hải Phòng về đến đoạn ngã ba Hang Lương thuộc địa phận xã Gia Minh. Nhận được tin báo, ngay trong đêm 20-2, Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thuỷ Nguyên đã nhanh chóng triển khai lực lượng và đã bắt giữ được Nguyễn Đức Thăng và Nguyễn Văn Quyền, khi hai tên vừa đi tiêu thụ tang vật cướp trở về nhà nghỉ Xuân Oanh (huyện Thủy Nguyên). Đến rạng sáng 21-2, lực lượng điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Duy Cường tại một quán internet ở huyện Thủy Nguyên và thu hồi chiếc xe máy mà bọn chúng cướp được đem bán tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng án. Theo Nguyên Lê (ANTĐ)