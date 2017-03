Triệt phá nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho quán bar, karaoke

Tang vật thu giữ gồm 50 g ma túy đá, 20 g ketamine, 500 viên thuốc lắc (238 g), ba điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường xuyên thuê phòng tại các khách sạn trên địa bàn TP. Mua ma túy tổng hợp về bán lẻ cho các đối tượng sử dụng tại các quán bar, nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn TP Hải Phòng. Các đối tượng không lưu trú lâu tại các khách sạn mà thường xuyên chuyển địa điểm để tránh bị phát hiện.

Trước đó, PC47 đã nắm bắt được thông tin và phát hiện một nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các ổ nhóm, đối tượng buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, quán karaoke...

Nhóm đối tượng trên do Lê Anh Tuấn (SN 1984, trú khu Phú Hải 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cầm đầu. Tuấn từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giúp sức tích cực cho Tuấn là đối tượng Nguyễn Ngọc Mai (SN 1997, trú tổ 19, khu 4, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). Mai từng là nhân viên phục vụ cho một số quán karaoke trên địa bàn TP.

Đối tượng Lê Anh Tuấn.



và Nguyễn Ngọc Mai sống với nhau như vợ chồng hơn một năm nay và hiện có với nhau một con chung.



Khi nắm bắt được thông tin về các đối tượng, PC47 đã xác lập hồ sơ nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, báo cáo giám đốc, phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng triệt phá nhóm đối tượng trên.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã liên tiếp đột kích các quán bar, karaoke trên địa bàn TP và phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hải An tổ chức kiểm tra hành chính quán karaoke ADM Club tại 61 Hoàng Thế Thiện (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Thời điểm kiểm tra xác định được 54 đối tượng dương tính với các chất ma túy và thu giữ nhiều tang vật.

Vào lúc 0 giờ 15 ngày 3-9, Công an quận Kiến An tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở có điều kiện Gossip club tại 16 Nguyễn Công Mỹ (Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng) phát hiện 16 người có kết quả đương tính với test thử chất ma túy và thu giữ một số tang vật khác.

Rạng sáng 3-9, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Lê Chân kiểm tra quán karaoke Diamond (398 Hoàng Minh Thảo, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), phát hiện 11 đối tượng đang “bay” tại hai phòng VIP 3 và VIP 5.

Qua tiến hành thử nhanh việc sử dụng ma túy, xác định 6/11 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngày 31-8, lực lượng cảnh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Dương bất ngờ đột kích quán karaoke Long Quy (thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tại thời điểm lực lượng cảnh sát hình sự ập vào quán, tại các phòng hát, nhiều “dân chơi” có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra các phòng hát, cảnh sát phát hiện và thu giữ hai túi nylon bột trắng (nghi là ketamin) và tám viên nén nghi ma túy dạng thuốc lắc cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Kiểm tra nhanh các đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện 35 đối tượng cả nam lẫn nữ dương tính với chất ma túy...