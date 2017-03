Triệt phá nhóm nghiện chuyên cướp giật bông tai

Đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức TPHCM vừa triệt phá nhóm nghiện ma tuý, chuyên cướp giật bông tai của các nữ công nhân tại các khu chế xuất, công nghiệp tại địa bàn giáp ranh giữa TPHCM và Bình Dương.



nghi can Đỗ Minh Tuấn

Hai nghi can sa lưới được xác định là Đỗ Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, một tiền án cướp giật) và Lại Văn Tâm (41 tuổi, quê Vĩnh Long, từng bị đưa đi cai nghiện).

Thiếu tá Nguyễn Mai Chức - đội trưởng đội CSHS công an quận Thủ Đức - cho biết, qua công tác trinh sát địa bàn và từ thông tin trình báo của người dân, đội hình sự nắm được thời gian gần đây có một băng nhóm cướp giật mới xuất hiện. Đặc biệt nhóm này chỉ nhắm đến cướp giật bông tai của các nữ công nhân ở khu vực vắng vẻ vào lúc đêm hoặc sáng sớm.

Từ các thông tin trinh sát và thông tin phối hợp trao đổi với công an địa bàn giáp ranh (thị xã Dĩ An, Bình Dương), ngày 14-7, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã xác lập chuyên án để đấu tranh.



Tang vật các vụ cướp giật công an thu giữ.

Các trinh sát chia nhau mai phục ở những tuyến đường trọng điểm để theo dõi. Rạng sáng 16-7, các trinh sát phát hiện hai thanh niên nghi vấn chạy xe máy có nhiều đặc điểm giống mô tả của các nạn nhân nên đeo bám.

Hai người tình nghi chạy xe từ địa bàn phường Linh Xuân, lòng vòng qua rất nhiều tuyến đường, sau đó chạy xe sang phường Linh Trung, nơi có khu chế xuất và tập trung đông công nhân đi làm vào buổi sáng. Khi đến đường số 5, khu phố 2, hai thanh niên này áp sát một nữ công nhân đi xe đạp, đeo bông tai, nhanh tay giật một bên bông tai của nạn nhân rồi tẩu thoát. Ngay lập tức, các trinh sát đua nóng và chỉ một đoạn đường ngắn đã áp sát,khống chế được kẻ cướp giật, thu giữ tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai người này, công an thu giữ một số bông tai nghi là tang vật trong các vụ cướp giật trước đó.

Hiện công an quận Thủ Đức kêu gọi ai từng bị các nghi can này cướp giật tài sản đến công an quận Thủ Đức hợp tác trình báo để công an điều tra.