(PL)- Sáng 10-7, Đại tá Trần Sơn, Phó Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết công an thị xã vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp tại nhà Đoàn Thị Hoa (phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai), bắt quả tang sáu người sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tang vật thu giữ hơn 40 triệu đồng, sáu điện thoại di động và hai xe máy. Các nghi can bị giữ gồm: Nguyễn Thị Lâm, Lê Văn Hoa, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Ngọc Hùng và Đoàn Thị Hoa. HÀ TĨNH