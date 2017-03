Triệt phá ổ bán ma túy trong nhà không số

(PL)- Ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Đế, Phạm Văn Cường, Hồ Quang Tiến (cùng quê Nghệ An), Nguyễn Thị Kiều Oanh (quê Thái Bình) và Trần Văn Hoan (quê Hà Tĩnh) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy.

Trước đó, đêm 10-9, Công an phường Tân Đông Hiệp đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số ở tổ 54 (khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp) phát hiện 20 cục bột màu trắng gói trong giấy bạc và 15 cục bột màu trắng lớn (được xác định là heroin) gói trong giấy bạc bỏ trong bao thuốc lá và được cất giấu trên bàn thờ của căn nhà. Qua điều tra, Đế khai nhận mua ma túy của một người tên Thư (không rõ lai lịch) với giá 10 triệu đồng, số lượng ba chỉ ở gần Trung tâm Dạy nghề thị xã Dĩ An. Sau đó Đế mang về nhà chia nhỏ ra bán cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời khoảng 20 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Đế nhận được điện thoại của Tiến hỏi mua ma túy với số tiền khoảng 2 triệu đồng. Khi Tiến cùng Hoan đến khu vực phường Dĩ An (thị xã Dĩ An) để mua ma túy thì bị các trinh sát bắt giữ. VŨ HỘI