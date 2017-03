Triệt phá ổ cà phê kích dục giá 100 ngàn

Cơ quan công an đang lấy lời khai của các nhân viên quán cà phê kích dục.

Mỗi ngày một tiếp viên có thể kích dục cho từ năm đến 10 khách. Giá mỗi lần kích dục cho khách là 100 ngàn đồng, trong đó tiếp viên được hưởng 50% còn Nhân hưởng 50%.

Trước đó, tối ngày 24-4, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã kiểm tra đột xuất một quán cà phê Huỳnh trên địa bàn ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành do Nhân làm chủ và phát hiện nhiều nhân viên của quán đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ba tiếp viên nữ đang kích dục cho khách đồng thời còn sáu tiếp viên khác đang chờ khách ở trong quán.

Hiện Công an huyện Long Thành đang hoàn tất hồ sơ và xử lý Nguyễn Hữu Nhân theo quy định của pháp luật.