Triệt phá ổ đánh bạc trong công ty với số tiền lớn

Chiều 26-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ nghi can Lê Thành Thái (49 tuổi), Ngô Văn Thắng (36 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi, cùng quê Lâm Đồng), Vương Trung Kiên và Huỳnh Công Thanh (cùng 39 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi đánh bạc.



Các nghi can bị cơ quan công an tạm giữ.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An bất ngờ ập vào bắt quả tang tại Công ty Thanh Hảo (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) các nghi can nêu trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài xì tố. Tang vật thu giữ gồm, 10 bộ bài tây và gần 100 triệu đồng.



Các đối tượng bắt đầu khai nhận mỗi ván đặt cược từ 100.000 đến 500.000 đồng.