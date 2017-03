Triệt phá ổ ma túy có súng trong khách sạn

(PL)- Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiếp nhận ba nghi can cùng tang vật từ Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.