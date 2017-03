Triệt phá ổ mãi dâm núp bóng nhà hàng

Đội phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc (đội 5) thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng công an quận 5 triệt phá ổ mại dâm núp bóng nhà hàng 239 đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút đêm 9-12 trinh sát của đội 5, phòng PC45 phối hợp cùng công an quận 5 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với nhà hàng 239. Tại phòng số 7, lầu 3 của nhà hàng này, cơ quan công an bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an đã tiến hành lập biên bản hành vi quả tang, mời làm việc đối với 32 người có liên quan.





Nguyễn Thị Thanh Hồng, chủ nhà hàng (ảnh cơ quan CA cung cấp)

Qua điều tra xác định, nhà hàng 239 là do vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hồng (42 tuổi, ngụ quận 8) hùn với ông BTH với tỷ lệ 50/50. Tuy nhiên đứng tên giấy phép kinh doanh là BTTV (43 tuổi, quê Vĩnh Long) là em ruột của ông H cũng là phụ bếp tại nhà hàng.

Nhà hàng có thiết kế sáu phòng karaoke không phép. Ngoài ra còn có một phòng để nữ tiếp viên tách phòng bán dâm cho khách tại đây.

Cách đây một tháng, Nguyễn Thị Phước (tự Ngọc, 38 tuổi, quản lý nhà hàng) được sự đồng ý của Hồng, Phước đã tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm ngay tại nhà hàng với giá 700 ngàn – một triệu đồng/lần, Phước lấy tiền công môi giới là 200 – 300 ngàn đồng/lần



Nguyễn Thị Phước (quản lý nhà hàng kiêm má mì)

Nhà hàng quy định, khách phải uống hết một thùng bia, nếu có nhu cầu thì Phước mới điều động nữ tiếp viên phục vụ tới…Z. Nhà hàng có khoảng 16 nữ tiếp viên sẵn sàng phục vụ cho khách.

Đêm 9-12 có nhóm ba người khách đến nhà hàng 239 để uống bia, hát karaoke. Sau đó ba người khách này muốn phục vụ tới bến nên yêu cầu Phước và tú bà kiêm quản lý nhà hàng này ra giá một triệu đồng/lần/người. Ban đầu một cặp vào phòng số 7 lầu 3 để “vui vẻ” trước. Sau đó hai cặp khác tiếp tục vào phòng trên thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngoài ra công an phường 4, quận 5 cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với DNTN nhà hàng 239 về các lỗi vi phạm như: kinh doanh karaoke không phép, để tệ nạn xã hội xảy ra tại cơ sở…