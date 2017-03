Triệt phá ổ nhóm đánh bạc thâu đêm suốt sáng

Theo X. Danh (NLĐ)



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 100 triệu đồng, nhiều bộ bài, đồ chơi ma túy, 14 xe máy. Cơ quan công an đã đưa 16 đối tượng về trụ sở công an phường để lấy lời khai.Đối tượng Ngô Văn Bửu, người đứng ra tổ chức đánh bạc, khai nhóm đánh bạc này sát phạt thâu đêm suốt sáng và thay đổi địa điểm thường xuyên để tránh cơ quan chức năng phát hiện. Bửu và đồng bọn có nhiệm vụ cảnh giới, thông báo cho các con bạc khi có công an. Mỗi lần các con bạc tới sát phạt, y thu 200.000 đồng/người.