Triệt phá ổ nhóm gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy

Ngày 16/11, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết, đã tạm giữ đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989), Đặng Ngọc Quân (SN 1993), cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vũ (SN 1984), trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu tháng 10-2012 đến nay, các đối tượng đã gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy. Sau khi trộm cắp, bọn chúng mang xe máy về tráo đổi biển kiểm soát rồi giao cho 2 đối tượng Buồm, Hùng mang đi tiêu thụ. Hiện Công an quận Cầu Giấy đã thu giữ 14 xe máy các loại, 5 tay công bằng kim loại, 3 đầu vam phá khóa xe máy, 1 bình xịt hơi cay. Tổng trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng.



Theo Hiền Thanh (CAND)