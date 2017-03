Triệt phá ổ nhóm làm giả sổ đỏ, bằng cấp

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ một lượng lớn giấy tờ giả gồm bằng tốt nghiệp THPT, đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thậm chí là có cả thẻ nhà báo… cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho hành vi phạm tội.

Tính đến ngày 12/6, việc kiểm đếm cơ bản đã hoàn tất, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Hòa (43 tuổi, trú tại tổ 10, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) về hành vi đánh bạc và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trong bản tường trình được kê khai thì Nguyễn Mạnh Hòa có bản lý lịch khá sạch: Nguyên quán Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hòa làm nghề tự do và chưa từng có tiền án, tiền sự… chính vì thế mà khi Hòa bị bắt nhiều người thân trong gia đình của anh ta khá ngỡ ngàng. Theo lời khai của Hòa tại cơ quan điều tra thì anh ta làm giấy tờ và con dấu giả từ năm 2000. Ban đầu, Hòa chỉ làm giúp những người thân, quen các loại giấy tờ đơn giản gồm chứng minh nhân dân; bảng điểm, bằng tốt nghiệp cấp 3…

Với tay nghề khéo léo và kỹ thuật in ấn ngày càng hiện đại, các loại giấy tờ do Hòa chế tác ra có hình thức bên ngoài rất giống với các giấy tờ gốc. Vì thế, không ít đối tượng đã sử dụng những bộ giấy tờ giả này để có được một việc làm ở nhiều cơ quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp tư nhân. "Một đồn mười, mười lại đồn trăm" qua những người này, khách hàng tìm đến với Hòa ngày càng nhiều.

Tùy theo mỗi loại và các yêu cầu kỹ thuật đặt ra, Hòa thu giá tiền khác nhau, bằng tốt nghiệp THPT và bằng lái ôtô có giá là 2 triệu đồng/chiếc; chứng minh nhân dân là 1,5 triệu đồng/chiếc; giấy khai sinh là 250 nghìn đồng/chiếc… Hòa chỉ làm cho những người quen biết hoặc có sự giới thiệu của những người này. Bên cạnh đó, đi kèm với các loại văn bằng, chứng chỉ giả này, Hòa còn làm thêm rất nhiều bộ hồ sơ công chứng giúp cho người sử dụng dùng được trong nhiều trường hợp.

Thủ đoạn làm giấy tờ giả của Hòa cũng rất tinh vi: Với các loại văn bằng, Hòa thường mua các loại bìa cứng, sau đó cắt bìa ra thành từng tấm nhỏ, có hình dạng như một chiếc bằng. Sau đó, đối tượng này chế tác phôi bằng cách chế bản trên máy vi tính rồi in lưới. Hòa làm con dấu giả bằng cách sử dụng axit ăn mòn đồng… (con dấu này thường được dùng để làm dấu nổi, đóng trên các tấm ảnh giáp lai).

Thời gian sau này, Hòa còn liều lĩnh làm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí là thẻ nhà báo của một số cơ quan báo chí lớn trên địa bàn Hà Nội. Số tiền bất chính có được từ việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước từ năm 2000 cho đến thời điểm này là không nhỏ, song "của thiên giả địa" hầu như Hòa chẳng tích cóp được gì bởi đối tượng này đam mê cờ bạc. Hầu hết khoản tiền trên Hòa đều nướng vào các canh bạc đỏ đen.

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, kiểm tra các cơ sở kinh doanh điện tử xèng, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai tiến hành soát các điểm dịch vụ kinh doanh điện tử xèng trên địa bàn. Từ ngày 5/6 đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã phát hiện 10 điểm kinh doanh có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, thu giữ trên 80 máy điện tử xèng. Đến 20h ngày 10/6, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Thịnh Liệt kiểm tra cơ sở kinh doanh của Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, Hòa cùng 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Hoà, Nguyễn Xuân Chinh, Nguyễn Thị Nhân, Trần Khắc Định, Đỗ Văn Dung và Vũ Hữu Văn (đều trú tại Hà Nội) đang có hành vi đánh bài liêng ăn tiền với mức độ thắng thua từ 10 đến 50 nghìn đồng. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ có đủ căn cứ chứng minh hành vi của Hoà, Chinh, Nhân, Định, Dung và Văn cấu thành tội đánh bạc, quy định tại Điều 248 BLHS. Ngoài ra, hành vi của Hòa là làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan Nhà nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công an nhân dân tại hiện trường thì số lượng các phôi, bản in lưới, bằng tốt nghiệp giả… thu giữ là rất lớn. Theo danh sách này thì không chỉ ở Hà Nội, Hòa còn làm giấy tờ giả cho rất nhiều cá nhân có nhu cầu ở nhiều tỉnh, thành. Trên cơ sở lời khai của Hòa và các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành làm rõ những người đã mua và sử dụng các bộ giấy tờ giả trên. Việc phát hiện và triệt phá điểm sản xuất tài liệu giả trên góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn.



Theo Xuân Mai (CAND)