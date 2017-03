Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép 4.500 hóa đơn GTGT

Theo đó, ngày 18-11-2015, các đơn vị nghiệp cụ Công an TP Hải Phòng đã tổ chức khám tại ba địa điểm gồm: Phòng 306-phòng 405 tòa nhà Sơn Hải (trụ sở Công ty TNHH Thương mại Vận tải Vũ Trường và Công ty Hoàng An Huy, đường Lê Thánh Tông, Hải Phòng) và chỗ ở của Phạm Thanh Hải (SN 1981, ở tổ 6, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng).

Tại những địa điểm này, cơ quan điều tra thu giữ 18 con dấu của 18 doanh nghiệp; bảy bộ máy vi tính, 115 quyển hóa đơn cùng nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ chín người gồm: Vũ Thị Hải Yến (SN 1981); Cao Thị Lụa (SN 1983); Cao Thị Thùy Dương (SN 1993); Vũ Thị Oanh (SN 1983); Phạm Thị Bích Hải (SN 1980); Nguyễn Thị Tý (SN 1985); Đặng Thị Hồng (SN 1986); Ngô Thị Kim Thanh, (SN 1976) và Đào Vân Anh (SN 1984, cùng ngụ TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Hải Yến khai nhận từ năm 2010 đến nay Yến thuê người làm giám đốc, thành lập công ty và cùng các đối tượng khác thành lập tổng cộng 20 công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, tổng số hóa đơn GTGT đã bán trái phép khoảng 4.500 hóa đơn GTGT.