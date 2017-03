Triệt phá sới bạc di động, thu giữ gần 300 triệu đồng

Sáng 2/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc. Liên quan đến ổ nhóm này, cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Văn Thế (34 tuổi, HKTT tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), chủ sới bạc về hai tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc; bị can Bùi Như Nghiêm (24 tuổi, trú tại Hồng Lạc, Thanh Hà) về hành vi tổ chức đánh bạc. Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm gần 300 triệu đồng, cùng một số phương tiện và công cụ đối tượng dùng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng đánh bạc hầu hết đều có tiền án, tiền sự

Cuối tháng 4, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội do Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) phát động, Trung tá Phạm Xuân Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Đội 6), Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương và các cộng sự, phát hiện một nhóm đối tượng người Hải Dương câu kết với số đối tượng ở các huyện, thị tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Địa điểm các đối tượng tổ chức sát phạt nhau thường là những căn nhà kiên cố, có hệ thống cửa ra vào rất chắc chắn. Nhóm này thường xuyên di chuyển địa điểm, đánh bạc theo từng ca và vài tháng mới quay lại địa điểm cũ một lần… ở địa phương thuần nông như Hải Dương, tình hình kinh tế chính trị và xã hội vốn ổn định thì việc tồn tại ổ nhóm trên đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân, điều đó thôi thúc các trinh sát Đội 6 quyết tâm vào cuộc, không để tội phạm có đất để hoạt động.

Sau nhiều ngày lăn lộn bám địa bàn, Đội 6, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã dựng được chân dung đối tượng cầm đầu ổ nhóm và quy luật hoạt động của các tên. Ổ nhóm này quy tụ rất nhiều con bạc chuyên nghiệp, một số đối tượng hiện đang có lệnh truy nã của Công an các tỉnh. Trong đó, đối tượng ít nhất đã có một tiền sự về hành vi đánh bạc như Nguyễn Đình Lập; Nguyễn Xuân Trường; Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Cao Thắng; Trần Thị Huyền; Phan Thế Chiến có 1 tiền sự đánh bạc, do Công an TP Hải Dương xử lý).

Các đối tượng khác gồm Đoàn Văn Thắm, 1 tiền án tội cố ý gây thương, 1 tiền án tội đánh bạc, bị Toà án huyện Thanh Hà xử 3 năm 8 tháng tù; Phạm Ngọc Bảo có 2 tiền án tội đánh bạc hiện đang là bị can trong vụ án gây rối TTCC và Phạm Văn Nhường, có 3 tiền án tội cố ý gây thương, trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đang có lệnh truy nã về tội đánh bạc là Hoàng Văn Nam, 26 tuổi, và Trần Đình Dũng, 22 tuổi, đều ở Kiến An (Hải Phòng).

Trước tính chất phức tạp của ổ nhóm, Phòng PC45 đã xây dựng kế hoạch và được đồng chí Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT phê duyệt kế hoạch phá án.

Phá án

Ngày 28/4, tổ công tác gồm đồng chí Nguyễn Công Tráng và Phạm Xuân Hải, cán bộ Đội 6, Phòng PC 45 phát hiện tại nhà Thế, ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà xuất hiện một số con bạc nghi vấn. Chúng đi taxi đến gần nhà Thế rồi vội vã vào bên trong...

Nhận định đây là thời điểm thích hợp, lực lượng trinh sát đã báo cáo Đại tá Cao Ngọc Lan quyết định phá án. Cùng thời điểm này, tại trụ sở Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Đỗ Văn Khách đã triển khai kế hoạch tác chiến cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. 40 cán bộ Phòng PC 45 phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, chia làm 5 mũi bí mật áp sát căn nhà của Thế.

Vào thời điểm đó, Thế đã cho đóng toàn bộ phần cửa cuốn, nhìn bề ngoài căn nhà như đang không có người ở nhà và tổ chức người canh gác chặt chẽ.

Đúng 15h30 cùng ngày, khi Đại tá Cao Ngọc Lan phát lệnh, các tổ công tác của Phòng PC45 và Công an huyện Thanh Hà đã đồng loạt tấn công vào địa điểm các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh xóc đĩa. Lúc này, một số đối tượng nhảy từ trên các tầng cao xuống các nhà liền kề định, định bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát khống chế và bắt gọn 38 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm một bát sứ, một đĩa sứ, 4 quân vị cùng tổng số tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 300 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Khoảng 14h00 ngày 28/4, Hoàng Văn Nam, Trần Đình Dũng, Hoàng Văn Thắm đến nhà Thế với mục đích tụ tập các con bạc để tổ chức đánh bạc.

Lúc này, Thế liền điện thoại cho Nghiêm đến nhà Thế làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ. Các đối tượng sử dụng gian nhà phía ngoài, có cửa gỗ chắc chắn làm địa điểm để đánh bạc. Trong khi các đối tượng đang đánh bạc thì Nam thu tiền "hồ", mỗi đối tượng nộp cho Nam 3 trăm ngàn đồng) Nam thu được 4 triệu đồng đã giao lại số tiền trên cho Thế, đối tượng Nghiêm ở dưới tầng 1 làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ đóng mở cửa cho các đối tượng đến tham gia đánh bạc thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện Đội 6, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục khai thác, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng còn lại trong vụ án.



Theo Xuân Mai (CAND)