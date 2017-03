Triệt phá sòng bạc, 16 nghi can bị bắt giữ

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 15-4, các trinh sát công an thị xã Thuận An cùng lực lượng Công an phường Lái Thiêu bất ngờ ập vào sòng bạc, bắt quả tang 16 người đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức bài cào. Tang vật thu giữ tại chỗ hơn 17 triệu đồng.

Bước đầu xác định, địa điểm đánh bạc này được tổ chức tại nhà của Huỳnh Văn Dũng. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, mỗi ván bài, nhà cái phải đưa 20 ngàn đồng tiền xâu. Các con bạc phần lớn là người địa phương tham gia đánh bài cào.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

VĂN NGỌC