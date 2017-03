Triệt phá sòng bạc lớn, bắt 34 con bạc

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 24/1, Công an TP. Nha Trang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ đột kích vào một ngôi nhà giữa cánh đồng tôm do Nguyễn Nhật Kỳ (sinh năm 1980, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục con bạc đang sát phạt nhau theo hình thức xóc đĩa. Lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ 1 bộ xóc đĩa, 2 đồng xu, 22 điện thoại di động, 40 triệu đồng… Do số lượng con bạc đông nên phải đến 22h cơ quan công an mới hoàn tất việc kiểm tra, xử lý. Trước đó, hàng chục chiến sỹ cảnh sát giao thông đã được triển khai chốt chặn tại đường Lê Hồng Phong (P. Phước Long) và các đường trọng yếu quanh khu vực trên để vây bắt các con bạc bỏ trốn. Theo phản ánh của người dân thì sòng bạc này đã phát triển nhiều tháng nay, thường ngày có rất đông người ra vào ồn ào gây mất trật tự. Hiện Công an T.p Nha Trang đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng. Theo Hải Anh (Dân trí)