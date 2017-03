Triệt phá sòng bạc “quý bà”

(PL)- Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá một sòng bạc “quý bà” tại căn nhà 23/15 khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An.

Công an xác định Nguyễn Thị Lợi (49 tuổi, chủ nhà) cầm đầu, tổ chức đường dây cờ bạc này. Khoảng 15 giờ ngày 22-1, trinh sát hóa trang đột kích vào nhà bắt quả tang tám phụ nữ đang mải mê đánh bài tứ sắc ăn tiền. Tại chiếu bạc, công an thu giữ được hơn 44 triệu đồng tiền tang vật. Tám phụ nữ tham gia đánh bạc và chủ sòng Nguyễn Thị Lợi (đứng ngoài cùng bên phải) bị bắt giữ. Ảnh: X.LƯƠNG Các con bạc khai nhận sòng bài hoạt động hơn tháng nay. Bà Lợi phân công người cảnh giới từ đầu đường đến tận trong nhà và con bạc sát phạt trên lầu. XUÂN LƯƠNG