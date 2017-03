Triệt phá sòng bạc “quý bà” trong vườn chuối

Ngày 13/3, Công an thị xã Thuận An đang lập hồ sơ xử lí hành vi “Đánh bạc” đối với Nguyễn Ngọc Vàng (47 tuổi, quê Tiền Giang); Phạm Thanh Phương (32 tuổi, ngụ TP.HCM); Trương Thị Kiều Nguyên (25 tuổi, quê Vĩnh Long); Đinh Thị Hường (34 tuổi, quê An Giang); Lê Thị Út Đẹt (quê Kiên Giang); Nguyễn Hùng Nhân (43 tuổi), Nguyễn Văn Sử (39 tuổi) và Lê Thị Hồng (44 tuổi, cả 3 cùng ngụ Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Một sòng bạc “quý bà” từng bị công an thị xã Thuận An triệt phá.

Trước đó, các đối tượng này đã bị các trinh sát ập vào bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào (bài 3 lá) tại khu vực vườn chuối Lô 3, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: trên 10 triệu đồng tiền mặt, một bộ bài tây cùng một số điện thoại di động.

Vào cuối tháng 1/2013, Công an thị xã Thuận An cũng đã triệt phá thành công một sòng bạc “quý bà” khác tại căn nhà nằm trên khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An. Do “căn cứ” tổ chức đánh bạc nằm sâu trong hẻm, luôn có “vệ tinh” cảnh giới nên việc tiếp cận của lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn. Các trinh sát phải cải trang thành những người làm nghề nghiệp khác nhau để tập kích sâu vào bên trong.

Tại tầng 2 của căn nhà, cảnh sát đã phát hiện 9 phụ nữ đang đánh bài tứ sắc ăn tiền. Tang vật thu giữ 44 triệu đồng, 26 bộ bài tứ sắc. Bước đầu, sòng bạc trên được xác định do Nguyễn Thị Lợi (49 tuổi, người địa phương) đứng ra tổ chức. Hình thức sát phạt chủ yếu là đánh bài tứ sắc. Công an thị xã Thuận An đang làm rõ vụ việc.

* Trong một diễn biến khác, chiều 12/3, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Ngọc Phượng (SN 1975, trú 120/68 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang), Bùi Thị Luận (SN 1967, trú 125/22 Hà Thanh, hiện ở 193/53 Hương Lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo 6 tháng tù, Nguyễn Thị Tố Hương (SN 1972, trú 3H/1 Quân Trấn, Nha Trang), Trần Thị Bích Vân (SN 1981, trú 32A Nguyễn Hữu Huân, hiện ở CT 4B khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang), Võ Hồng An (SN 1989, trú Cam Lâm, hiện ở 26/4 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang), Đinh Thị Mùa (SN 1977, trú tổ 17B khu phố 2, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng, hiện ở 12/67 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) mỗi bị cáo 9 tháng tù treo cùng về tội đánh bạc. Trước đó, khoảng 16h ngày 22/5/2012, tại nhà số 3H/1 Hùng Vương, Quân Trấn, Lộc Thọ, Nha Trang, tổ công tác Công an phường Lộc Thọ phát hiện bắt quả tang Hương, Phượng, Luận, Vân và An có hành vi đánh bạc, thu giữ trên chiếu bạc 4.160.000 đồng; thu giữ trên người của Phượng số tiền dùng để đánh bạc là 3.510.000 đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 7 bộ bài loại 52 lá và một số vật dụng liên quan đến việc đánh bạc.

