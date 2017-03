Triệt phá sòng “bầu cua” ngày cận tết

Các đối tượng gồm: Nguyễn Nhật Hà (SN 1975), Lê Như Hiệp (SN 1985), thường trú ở thị trấn Củng Sơn; Trần Thị Thải (SN 1964), Lê Ngọc Anh (SN 1959), thường trú ở xã Suối Bạc và Cao Xuân Lương (SN 1979), thường trú xã Sơn Nguyên.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 16 giờ ngày 27/12/2011, Công an huyện Sơn Hòa nhận được thông tin từ quần chúng về sự xuất hiện của một sòng bạc trái phép tại nhà bà Trần Thị Thải ở thôn Tân Thành (xã Suối Bạc) thường tụ tập rất đông con bạc (mà hầu hết là người nông dân).

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngay lập tức, Công an huyện Sơn Hòa vạch kế hoạch, cùng phối hợp với Công an xã Suối Bạc bất ngờ ập vào nhà bà Trần Thị Thải, bắt quả tang 8 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng bầu cua với quy mô lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một khối lượng lớn tài sản gồm: 32 triệu đồng, 9 xe môtô, 6 điện thoại di động, 1 bộ thau đĩa nhôm và 5 bộ bầu cua.

Tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thải khai nhận việc đứng ra tổ chức sòng bạc này từ vài tháng nay. Lợi dụng lúc nông nhàn, hằng ngày, bà Thải thường gọi điện rủ rê những người nông dân từ các khu vực lân cận tìm đến sòng bạc “giết thời gian” bất kể giờ giấc. Vào lúc cao điểm, sòng bạc này thu hút đến hơn 30 con bạc đến đánh bài, xóc bầu cua với số tiền lên đến vài trăm ngàn đồng, thậm chí vài triệu đồng mỗi ván.

Theo Văn Nhân (Dân trí)