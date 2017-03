Triệt phá trường gà miệt vườn, thu giữ 800 triệu đồng tiền mặt

Hiện trường triệt phá trường gà. Ảnh: THIÊN SƠN

Cụ thể, Đại tá Đoàn Xuân Trường cho biết PC45 đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến tổ chức đá gà ăn tiền vừa bị trinh sát của PC45 phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên công an triệt phá chiều 26-1. Trường gà này do đối tượng Tô Tấn Tới (34 tuổi) tổ chức hoạt động tại ấp Dù Tho, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.



Hiện trường vụ triệt phá trường gà. Ảnh: THIÊN SƠN

Thông tin ban đầu cho biết chiều 26-1, lực lượng của PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng phố hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên đột kích vào trường gà do Tô Tấn Tới tổ chức ở ấp Dù Tho, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên. Công an bắt quả tang 36 con bạc chủ yếu là người dân ở các huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, Long Phú, TP Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu…

Tang vật thu giữ trên 800 triệu đồng tiền mặt, 10 con gà đá, 10 xe mô tô, một xe ô tô cùng một số tang vật khác…

Trường gà nói trên do Tới đứng ra tổ chức cho thuê sân để thu tiền xâu 10% mỗi độ gà.