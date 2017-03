Triệt phá xưởng sản xuất nước xả vải Thái Lan giả quy mô lớn

Xưởng sản xuất nước xả vải giả này của Công ty Cổ phần quốc tế Massco có địa chỉ tại S5/9 cụm công nghiệp làng nghề Triều Khúc, Tâm Triều, Hà Nội.Theo cơ quan công an, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 14/10, lực lượng kiểm tra liên ngành gồm Phòng An ninh kinh tế-Công an Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 13-Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất nói trên đã phát hiện xe tải 29C-494.83, đang bốc lên xe hàng hóa là các thùng các tông chứa các chai nước giặt xả vải nhãn hiệu Spy có dấu hiệu vi phạm.Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất, lực lượng chức năng phát hiện công nhân của công ty đang tiến hành sản xuất nước giặt xả vải nhãn hiệu Spy, nước rửa bát nhãn hiệu Safe, nước giặt xả vải Baby, nhưng đều gắn nhãn mác và mã vạch xuất xứ Thái Lan.Tiếp đó, tại văn phòng làm việc của Ban giám đốc Công ty Cổ phần quốc tế Massco, lực lượng chức năng thu giữ gần 30 con dấu có tên các huyện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành khác như huyện Gia Lâm, huyện Phú Xuyên, huyện Đông Anh (Hà Nội); tỉnh Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hòa Bình...Phó giám đốc Công ty CCổ phần quốc tế Massco Nguyễn Mạnh Cường (đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần An Phúc), cho biết giám đốc công ty này là Nguyễn Mạnh Thường. Cường đã thừa nhận sai phạm trong việc sử dụng nhãn hiệu, mã vạch hàng hóa có xuất xứ Thái Lan để gắn lên sản phẩm do công ty sản xuất. Đồng thời khai nhận, trung bình mỗi ngày Công ty Massco xuất ra thị trường gần 3.000 chai nước xả vải và rửa chén giả xuất xứ Thái Lan mang nhãn hiệu Spy, Safy, Baby.Trung tá Nguyễn Ngọc Lý, Phó đội trưởng 6, Phòng An ninh Kinh tế-Công an Hà Nội, cho biết sau khi ẩn xuất, các sản phẩm nước xả vải rởm sẽ do Công ty Cổ phần An Phúc nhập về công ty rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm nước xả vải, nước rửa chén nhãn hiệu Spy, Safy, Baby do Công ty Massco sản xuất đều là hàng giả. Các nhãn hiệu, mã vạch đều được công ty làm giả và dán lên sản phẩm. Đây là vụ sản xuất hàng giả có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, do đó, lực lượng chức năng liên ngành sẽ tiến hành rà soát trên toàn bộ các tỉnh thành cả nước và sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất hàng giả của Công ty Cổ phần quốc tế Massco và công ty nhập khẩu phân phối hàng giả đối với Công ty Cổ phần An Phúc.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Vietnam+