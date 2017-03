Triệt xoá động lắc Karaoke Pacific

Khoảng cuối tháng 12-2011, CATP Vinh tiếp nhận nhiều đơn thư, thông tin của người dân phản ánh về việc tại tụ điểm nhà hàng Karaoke Pacific ở số 142-Phan Châu Trinh, P. Đội Cung luôn có tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng dịch vụ giải trí để sử dụng ma túy, ăn chơi thác loạn gây mất ANTT khu vực. Qua công tác TS, CQĐT đã có đủ cơ sở để khẳng định, nhà hàng Karaoke Pacific ngoài việc kinh doanh karaoke còn tổ chức và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, cho khách hoạt động thâu đêm suốt sáng.



Từ thông tin TS thu thập được cũng như nắm bắt các thủ đoạn, quy luật hoạt động của nhà hàng này, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng CATP Vinh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 112T để đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này. Lực lượng chủ công trong Chuyên án là Đội CSĐTTPVTTXH và Đội CSĐTTPVMT.



Nhà hàng Karaoke Pacific thuộc Cty Cổ phần Thái Bình Minh, ở 142-Phan Châu Trinh do Thái Bình Dương (1967, trú xóm 8, xã Hưng Phú, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) làm chủ. Để kéo khách tới nhà hàng, nhất là giới thanh thiếu niên mới lớn thích tụ tập, ăn chơi thác loạn, Dương đã cho lắp đặt các hệ thống loa, amply công suất cực lớn, mục đích chính là để tạo ra một tụ điểm sử dụng ma túy cho “dân bay”. Để thực hiện được điều đó, Dương đã thiết kế một hệ thống cửa xếp tự động cho nhà hàng, tất cả các cầu thang lên xuống đều được bố trí người bảo vệ nghiêm ngặt.



Điều đặc biệt, tất cả các cửa ra vào của nhà hàng sau khi đầy khách sẽ được khóa ngoài theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Với trang thiết bị hiện đại, lối cấu trúc kín đáo, chắc chắn, nhà hàng Karaoke Pacific thực sự được “dân bay” xem là tụ điển ăn chơi an toàn. Bởi vậy, hằng đêm nhà hàng này đón tiếp hàng trăm nam, nữ thanh thiếu niên tìm đến để được phê trong ảo giác, nhất là những đối tượng ghiền thuốc lắc và ma túy đá.



Xác định hoạt động vi phạm pháp luật của Karaoke Pacific, nhưng để nắm bắt chi tiết đảm bảo cho việc đột kích thành công, suốt một thời gian dài, BCA đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bí mật giám sát, chờ đợi thời cơ Dương và đồng bọn mất cảnh giác nhất sẽ phá án.



Đúng 2 giờ ngày 5-1-2012, tin TS báo về “thời cơ đã đến”, BCA lập tức phát lệnh tấn công. Hơn 50 CBCS được điều động trong Chuyên án nhanh chóng bao vây toàn bộ khu nhà hàng. Theo sự phân công cụ thể từ BCA, một tổ công tác nhanh chóng ập vào khống chế toàn bộ nhân viên đang làm nhiệm vụ cảnh giới cũng như nhân viên phục vụ. Các tổ công tác khác đồng loạt áp sát các phòng hát có biểu hiện sử dụng ma túy.



Qua kiểm tra, tại phòng 305 phát hiện 13 người; phòng 405 có 9 người; phòng 504 có 8 người và phòng 505 có 11 người (tất cả 41 đối tượng cả nam lẫn nữ) đang nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc được mở hết công suất. Đáng nói hơn, một số cô gái tóc vàng, tóc đỏ trong trạng thái phê thuốc đã cởi hết áo quần để lắc lư trước đám thanh niên hỗn tạp với nhầy nhụa những chai rượu, bia lăn lóc khắp phòng. Khi TS ập vào, những người này vẫn trong trạng thái phê thuốc nên không hay biết gì. Chỉ đến khi nhạc tắt, theo hiệu lệnh của lực lượng CA, số nam nữ thanh niên mới chịu dừng lại nhưng vẫn ngơ ngác, đờ đẫn vì trong cơn phê thuốc.





Thái Bình Dương (thứ 2 từ phải qua) cùng 9 đối tượng bị tạm giữ

về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Kiểm tra các phòng hát này, lực lượng BCA phát hiện, thu giữ 21 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ma túy đá và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng các loại loa, đài, amply công suất lớn phục vụ cho việc thác loạn. Cùng đó, lực lượng chức năng còn thu giữ tại chỗ 2.300USD, 100 triệu đồng, 90 ĐTDĐ. Tiến hành thử test nhanh cho thấy có 40 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, chủ nhà hàng Thái Bình Dương, các đối tượng sử dụng ma túy, tang vật liên quan đều được đưa về CATP Vinh để điều tra làm rõ.Ngày 10-1, thượng tá Trần Sỹ Phàng cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Vinh đang tạm giữ hình sự đối với Thái Bình Dương, chủ nhà hàng Karaoke Pacific về hành vi Tổ chức và chứa chấp việc sử dụng ma túy, đồng thời tiến hành làm rõ 9 đối tượng khác về các hành vi tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được CQĐT làm rõ.Theo Công an Đà Nẵng, ANTĐ