Triệt xóa những tụ điểm ăn chơi trác táng ở đất Cảng

Chuyên án đột phá UFO Club mang bí số 108T được xác lập và tuyệt đối giữ bí mật đến phút cuối. Để nắm được phương thức hoạt động, giờ giấc sinh hoạt và đường đi lối lại trong vũ trường này, các trinh sát Cục C47, Bộ Công an đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận và thu thập chứng cứ. Các phương án chống bạo động, chống cháy, thu gom dân chơi, kiểm tra dương tính ma tuý, chốt chặn các tuyến giao thông thuỷ bộ, khống chế đối tượng manh động… đều được Ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng.

Những người được đưa về Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ CATP Hải Phòng lấy lời khai và xét nghiệm kiểm tra sử dụng ma tuý.

Hơn 22h ngày 29/2/2008, khi thành phố Hải Phòng bắt đầu thưa bóng người trên các tuyến đường, lực lượng đột kích từ nơi ém quân bí mật lặng lẽ lên các xe đặc chủng, tiến về hướng đường Lạch Tray và không hề biết họ đang đi đâu, làm gì. Chỉ vài cán bộ chủ chốt trong Ban chuyên án được biết trước thông tin về cuộc đột kích. Trước đó, các thành viên phá án được yêu cầu tắt điện thoại di động, thực hiện lệnh cấm trại, chỉ liên lạc bằng bộ đàm để đảm bảo thông tin được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Các thành viên này chỉ biết nhiệm vụ của mình khi sát giờ G.

Trước giờ G, một mũi trinh sát đã lọt vào trong vũ trường, có mặt ở các vị trí then chốt: DJ (vị trí điều khiển nhạc), cửa bảo vệ, quầy bar... Các trinh sát khác trong vai “dân chơi”, ngồi gọn một bàn, vì kinh phí có hạn nên nhấm nháp Heineken chờ giờ tập kích. Mỗi trinh sát hoá trang này được phát một chiếc băng đỏ, sẽ được đeo vào tay khi lệnh tập kích phát ra để các lực lượng khác không nhầm lẫn với dân chơi.

23h, từ ngã 3 đường Lạch Tray với đường Thiên Lôi thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền dẫn vào UFO Club bị phong tỏa bởi Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thoáng thấy bóng xe đặc chủng lao vào từ lối duy nhất là đường Thiên Lôi, lực lượng bảo vệ của UFO đã hô nhau đóng sập cổng nhưng không kịp. Khi các chiến sỹ thuộc C17 và Công an Hải Phòng ập vào, 4 vũ nữ mặc bikini siêu nhỏ vẫn say sưa “múa cột”. Một số thiếu nữ là dân chơi trong trang phục thiếu vải thọc vội tay vào áo ngực phi tang bao cao su và thuốc kích dục.

Các mũi trinh sát nhanh chóng vô hiệu hoá DJ, nhân viên bảo vệ, nhân viên quầy bar và chốt chặt các cửa ra vào. Nhiều dân chơi và bảo vệ định manh động, lập tức bị quật ngã. Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, trinh sát hoá trang và nhiều đơn vị khác xông vào. Dân chơi bị khống chế và ngồi ngay xuống chân bàn để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Một vài kẻ tiếp tục nhắn tin, gọi điện hay tìm cách phi tang ma tuý tổng hợp bị cảnh cáo và trấn áp lập tức. Ngay sau đó, quá trình khám xét hiện trường được nhanh chóng tiến hành. Kiểm tra đến tủ đựng quần áo vũ nữ, lực lượng phá án lôi ra được một mớ trang phục 2 mảnh của vũ nữ. Các trang phục siêu tiết kiệm vải này chỉ bé hơn lòng bàn tay, đủ che những bộ phận cần phải che nhất trên cơ thể phụ nữ. Tất cả đều bốc mùi hôi nồng nặc.

Ngay trong đêm, hơn 300 đối tượng bị bắt giữ, có 67 người là nữ giới đã bị đưa lên xe đặc chủng về Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ CATP Hải Phòng lấy lời khai và xét nghiệm kiểm tra sử dụng ma tuý. Sáng 1/3, hàng trăm người là bạn bè, người thân dân chơi đứng ngoài ngóng chờ. Phía trong Trung tâm, do say thuốc nên các đối tượng dồn cả về nhà vệ sinh ói mửa. Xét nghiệm ban đầu đã xác định được hơn 50 người có phản ứng dương tính với ma tuý, 4 vũ nữ múa cột tại UFO Club đều có sử dụng ma tuý tổng hợp.

Kiểm tra vũ trường, lực lượng Công an thu được 35 viên ma túy tổng hợp, 30 gói Ketamin E, một khẩu súng ngắn, nhiều thuốc kích dục và hàng trăm chai rượu ngoại không tem...

Vũ trường UFO Club.

Phá điểm thác loạn mệnh danh “New Century” đất Cảng

Một tụ điểm ăn chơi thác loạn được mệnh danh là “New Century” đất Cảng Hải Phòng cũng vừa được các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ công an) và Công an TP Hải Phòng triệt xóa thành công. Với sự phá án thần tốc, quyết liệt, lực lượng Công an đã tóm gọn hàng trăm dân bay đang lắc lư cuồng nhiệt tại tụ điểm thác loạn là vũ trường M.O.S và các phòng hát karaoke tọa lạc trong khu vực nhà văn hóa thanh niên ở Hải Phòng.

Trước khi vũ trường M.O.S bị triệt xóa, vào đêm 1/6/2013, Công an quận Ngô Quyền - Hải Phòng đã tập kích câu lạc bộ Thủy Cung, nằm trong khuôn viên Cung văn hóa, thể thao thanh niên, bắt giữ gần 30 đối tượng (chủ yếu là học sinh) tổ chức, sử dụng ma túy. Tuy nhiên, vụ bắt giữ này không làm các “dân chơi” trên địa bàn e ngại, các đối tượng vẫn bình thản đến với vũ trường M.O.S, vào karaoke Ánh Dương nằm trong khuôn viên này để “đập đá”, ăn “kẹo”… thể hiện “đẳng cấp” dân chơi của mình.

Khó khăn của các trinh sát trong việc điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động của vũ trường M.O.S chính là việc tiếp cận vũ trường. Một trinh sát của Cục C47, Bộ Công an chia sẻ rằng, các anh đã điều tra, khảo sát vũ trường M.O.S từ năm 2010 và nhận thấy, vũ trường này có nhiều hoạt động nhức nhối. Cho tới giữa năm 2013, khi nhận được nhiều đơn thư phản ánh của người dân trong khu vực vì những tệ nạn thường xuyên xảy ra tại đây, các trinh sát đã tập trung xác minh để đấu tranh, triệt xóa.

Phía bên ngoài vũ trường M.O.S là khoảng 10 nhân viên làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo kê và hướng dẫn xe ra, xe vào. Số nhân viên này hoạt động theo ca, cứ tốp này nghỉ thì tốp kia thay, vậy nên khách lạ, khách quen, hoặc khách vãng lai tới đều được đám nhân viên phía ngoài nắm được hết và báo vào bên trong. Do vậy, thoạt đầu các trinh sát chỉ có thể đứng ở phía ngoài quan sát, tìm hiểu giờ giấc hoạt động, lượng khách ra vào vũ trường để nắm tình hình. Khi nắm được những thông tin phía ngoài, kế hoạch tiếp cận bên trong được triển khai. Các trinh sát trẻ, giàu kinh nghiệm của Cục C47, Bộ Công an trong vai những dân chơi chính hiệu, vào đặt bàn trong M.O.S để được “bay lắc”. Mỗi lần vào như vậy, các anh phải đi một tốp 4-5 người gồm cả trinh sát nam và trinh sát nữ, “nghiến răng” gọi bia, rượu mạnh ra uống và bắt đầu quan sát.

Một trinh sát chia sẻ: Việc của trinh sát là khi vào trong phải ghi nhớ được cách sắp xếp, bố trí và sơ đồ của vũ trường. Để khi phá án không xảy ra sai sót, các trinh sát phải ghi nhớ thật kỹ những ngóc ngách trong vũ trường, đường đi lối lại, cách thức ra vào của dân chơi. Tuy nhiên, nếu cứ vào gọi rượu ra uống, mắt dáo dác nhìn khắp nơi thì chẳng mấy chốc sẽ bị các nhân viên trong vũ trường phát hiện. Chính bởi thế, các trinh sát thường xuyên thay đổi “vai diễn” cho nhau mỗi khi đến đây. Hôm thì người này sẽ kéo bạn đến mừng sinh nhật mình, hôm khác người kia do trúng mánh nên kéo nhau tới đập phá…

Theo tài liệu trinh sát báo về lãnh đạo đơn vị, để vào bên trong vũ trường, dân chơi phải đi qua một chiếc cầu bắc qua hồ. Khi vào trong, vũ trường được thiết kế là một bar lớn 2 tầng, mỗi tầng khoảng hai chục bàn rượu. Trên mỗi bàn là những bình hút shi – sa được bày ra cho dân chơi thoải mái xài. Các trinh sát cho biết, những chiếc bình shi – sa này để ngụy trang và tạo điều kiện cho dân chơi hút cỏ, hút ke… một cách thoải mái. Ở tầng 1, ngay trước quầy bar là khoảng 10 bàn VIP. Những bàn này dân nhai kẹo, đập đá vẫn tụ tập bay tới sáng.

Nhớ lại những ngày ngược xuôi Hà Nội – Hải Phòng để trinh sát, xác minh vũ trường này, các cán bộ chiến sỹ Cục C47, Bộ Công an tâm sự rằng: Ngày nghỉ cuối tuần mọi người được nghỉ, nhưng cứ cuối tuần là mấy anh em lại về Hải Phòng. Nếu ai không biết thì tưởng mấy anh chị này sướng lắm, cứ cuối tuần lại được ăn mặc chất chơi, vào vũ trường để uống rượu, nhảy nhót. Nhưng thực tế là toàn vì công việc, dân chơi vào vũ trường để bay lắc, còn các trinh sát vào vũ trường phải tự bỏ tiền túi ra mua rượu uống để làm “phí” quan sát. Mà giá cả trong vũ trường thì đắt đỏ kinh khủng, mỗi chai nước suối ở ngoài chỉ 5-10 ngàn đồng, nhưng vào vũ trường M.O.S giá đội lên 100 ngàn đồng. Đắt nhất là rượu. Một chai rượu ngoại do vũ trường M.O.S bán ra trung bình gần 4 triệu đồng, chưa kể những bình shi – sa bầy ở đó, khách chỉ cần sờ vào cũng mất tiền trăm...

Trong quá trình trinh sát, tổ công tác phát hiện, phía sau vũ trường là quán karaoke Ánh Dương cũng là một tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các dân bay không chỉ vào vũ trường, mà sau nửa đêm, họ thường kéo vào các phòng karaoke ở đằng sau để bay lắc, thậm chí là xô xát đánh nhau. Sau gần 2 tháng tập trung trinh sát, cuối cùng việc khảo sát ở vũ trường M.O.S đã được tổ công tác hoàn tất. Theo đó, các anh đã báo cáo về Ban chuyên án xin ý kiến triển khai. Cục C47 đã xác lập chuyên án mang bí số 045M để tập trung lực lượng, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh.

Hôm đó, 80 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng phòng chống ma túy, Công an Hà Nội; Cục C47; C51; A69, Bộ Công an đã về Hải Phòng. Tại đây, có khoảng 100 chiến sỹ Cảnh sát cơ động và Phòng PC 47, Công an Hải Phòng… đã sẵn sàng, cùng đếm ngược chờ thời cơ phá án. Khoảng 1h sáng, với lực lượng “nội công” được “ém” trong bar M.O.S từ trước, gần 200 chiến sỹ Cảnh sát của Công an Hà Nội, Hải Phòng và Cục C47, Bộ Công an đã ập vào khống chế các bàn rượu trong quá bar, hàng trăm dân chơi không kịp trở tay. Khi tiếng nhạc dừng lại, ánh sáng được bật lên, nhưng không ít thanh niên vẫn còn quay cuồng vì phê thuốc.

Phát hiện bị bắt giữ, hàng chục đối tượng đã tìm đường tháo chạy ra ngoài. Nhưng lúc này, lối ra vào duy nhất của vũ trường đã được lực lượng Công an án ngữ. Tuy nhiên, không ít “dân chơi” đã nhanh tay ném thuốc lắc, tài mà và ma túy đá sang các bàn khác bên cạnh và xuống sàn nhà. Trên sàn nhà vương vãi đầy ma túy gồm các loại như thuốc lắc, tài mà và ma túy đá. Phải mất nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng Công an mới hoàn tất việc khám xét, phân loại đối tượng, rồi đưa gần 200 "dân chơi" về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng (ở huyện An Dương) để tiếp tục xác minh, xử lí. Trong số các đối tượng này, có một số chân dài 9X và dân chơi đến từ các tỉnh, thành phố khác.

Cùng thời điểm, quán karaoke Ánh Dương, nằm phía sau vũ trường M.O.S trong khuôn viên Cung văn hóa thể thao thanh niên cũng bị lực lượng Công an kiểm tra. Bởi lúc đó, tại một bàn VIP trong vũ trường M.O.S có một đám thanh niên xảy ra xô xát, sau đó đám này lại xuống quán karaoke Ánh Dương chơi ma túy tiếp và đánh lộn ở đây. Tại ba phòng hát của quán karaoke Ánh Dương, ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng vừa “phê” ma túy vừa “hát” bằng tay với các tiếp viên. Thậm chí, để tỏ rõ đẳng cấp dân chơi, các đối tượng này còn nghênh ngang để cả “đống” cỏ, bộ “ục” để chơi ma túy “đá” ngay trên bàn nước.

Kết quả của cuộc kiểm tra, lực lượng Công an tạm giữ 237 người có mặt tại vũ trường, tiến hành thử nhanh phát hiện 57 người dương tính với các chất ma túy. Kiểm tra tại vũ trường và quán karaoke, tổ công tác thu được 105 viên ma túy tổng hợp; 3 túi nilon đựng ma túy dạng bột ketamin; 4 túi nilon đựng ma túy dạng đá (20 gram); 1 gói cần sa; 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp, ketamin cùng các tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của tụ điểm này. Cuộc kiểm tra, bắt giữ của lực lượng Công an đối với vũ trường M.O.S và quán karaoke Ánh Dương kết thúc hồi 6h cùng ngày. Vũ trường M.O.S sau được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Đây là một tụ điểm hoạt động dưới danh nghĩa Cung văn hóa thể thao thanh niên, là một tụ điểm “ăn chơi” được giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp ưa chuộng vì thường xuyên hoạt động thâu đêm suốt sáng, gây nên tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Để đấu tranh thành công với tụ điểm này đòi hỏi các lực lượng tham gia phải dày công trong quá trình trinh sát, dựng sơ đồ các đường dây, đối tượng thường xuyên mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tại quán; chọn thời điểm thích hợp để phá án. Việc đấu tranh thành công với tụ điểm này đã được dư luận nhân dân rất đồng tình, ủng hộ và khen ngợi.